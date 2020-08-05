İzmirliler toplandı: Düzeniniz batacak, kadınlar yaşayacak

TKP ve Komünist Kadınlar'ın "Omuz ver, kadınlar yaşasın" çağrısıyla çok sayıda İzmirli Karşıyaka'da bir araya geldi.

Yapılan basın açıklamasında birkaç haftadır yeniden gündeme getirilen İstanbul Sözleşmesi'nin düzenin hem iktidar hem de muhalefet cephesinde tartışılmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada "Bugün kadınları şiddetten korumak için uluslararası sözleşmelere muhtaç olan düzen kendisinin yürürlüğe koyduğu yasal düzenlemeleri bile uygulamaktan aciz kalıyor. Kadınlar elbette sadece sözleşmenin uygulanmasını değil şiddetin tamamen ortadan kalkmasını istiyor. Ne KADEM'in sözleşmeye sahip çıkmasında ne de iktidarda sözleşme tartışmalarının yarattığı sarsıntılardan medet umuyoruz. Kadına yönelik şiddetin kaynağında sömürü ve gericilik olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu yüzden bu sömürü düzeni sürdükçe kadınların şiddetin farklı türlerine maruz kalacağını biliyoruz. Şiddetin var olmasında payı olanların bugün İstanbul Sözleşmesinden çekilmeyi savunması ise şiddet ve kadın cinayetlerinde suç ortaklığını gizleme çabasından başka bir şey değildir. Kadınları şiddetten ve gericiliğin baskısından ancak ve ancak kendi örgütlü güçleri ve dayanışmaları kurtarır" denildi.