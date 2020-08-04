İzmir’de okullarda konteyner derslikte eğitim

İzmir Valiliği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılmasına karar verilen okullarda eğitime devam edebilmek için 30 adet konteyner satın aldı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre İzmir Valiliği’ne bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 3 Temmuz tarihinde "Derslik amacıyla kullanılmak üzere 30 adet konteyner alımı" için ihale düzenledi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, beş şirketin katıldığı ihaleyi 594 bin TL teklif veren Nuriş Prefabrik Yapı İnşaat Şirketi ihaleyi kazandı. İhale dosyasında işin niteliği ise "eğitime kesintisiz olarak devam edilmesi" olarak açıklandı.

Bergama’daki Gazi Ortaokulu’na 7, Buca’daki Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne 15, Konak’taki Başöğretmen İlkokulu’na 1 ve Foça’daki Yeni Foça Reha Midilli Ortaokulu’nda da 7 konteynerde öğrencilere eğitim verileceği açıklandı.

Habere göre, eğitim yatırımlarına yeterli bütçe ayrılmadığını vurgulayan Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, öğrencilerin konteynerlerde eğitim görecek olmasına da tepki gösterdi. Aydoğan şunları söyledi:

"Salgın gibi son derece kritik bir süreçten geçerken İzmir’de öğrencilerin konteynerlerde eğitim görecek olması bize bir kez daha siyasi iktidarın tercihini, öğrencilerimizden, eğitim ve bilim emekçilerinden yana kullanmadığının kanıtıdır. Konteynerlerde eğitim, hem öğrencilerimizin eğitim hakkı, hem de eğitim ve bilim emekçilerinin ve öğrencilerimizin sağlık hakkı açısından kabul edilemez."