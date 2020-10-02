İYİP'te tartışma sürüyor: Aytun Çıray'dan Meral Akşener'e yanıt geldi

İYİP'te kongre süreciyle birlikte patlayan iç kriz sürüyor.

Kongrede anahtar listede yer almasına karşın "oy verilmeyecekler" diye ayrı bir liste hazırlandığı, bu listeyle parti içindeki muhalif isimlerin yönetim dışı bırakıldığı ortaya çıkmıştı.

Listenin Koray Aydın tarafından hazırlandığı iddia edilirken, parti içindeki muhalif vekiller, Aydın'a parti yönetiminde görev verilmemesi için Akşener'le görüşmüştü.

Ancak bu görüşmeye karşın Aydın, Meral Akşener tarafından "Teşkilat Başkanlığı" görevine getirildi.

Edinilen bilgiye göre bu durum kimi muhalif vekillerin tepkisini çekerken, Akşener'den "Bizim derdimiz memleket meselesi, derdimiz işsizlik, bizim derdimiz umutsuz gençler. Dolayısıyla iç meselelerimizle Türkiye'yi meşgul etmeyi doğru bulmuyorum" açıklaması geldi.

Kongrede üstü çizilen isimlerden olan Aytun Çıray, Akşener'in bu sözlerine "İyi Parti'de olanla bitenler partinin bir iç meselesi değildir" yanıtını verdi.