İYİP’te muhalifler harekete geçti: Koray Aydın’ın indirilmesi talep edildi ama...

İYİP’in önceki hafta düzenlediği kongreye Koray Aydın tarafından hazırlandığı ileri sürülen, “parti yönetimi için oy verilmemesi gereken isimler listesi” damga vurmuştu.

Ümit Özdağ, İsmail Koncuk, Hayrettin Nuhoğlu, Aytun Çıray, Aylin Cesur ve Feridun Bahşi gibi isimlerin yer aldığı liste parti içinde tartışmalara neden olmuş, Özdağ doğrudan Koray Aydın’ı hedef alarak “Bana düşman olduğun kadar PKK'ya, FETÖ'ye. Yunanistan'a vs düşman mısın bilmiyorum ama sen benim düşmanım olacak kadar değerli değilsin” ifadesini kullanmıştı.

Bu tartışmanın ardından İYİP’te 18 vekilin birlikte hareket etme kararı aldığı iddiası gündeme gelmişti.

'Muhaliflerin' listesi belli oldu

Bu iddianın ardından edinilen kulis bilgilerine göre, partide 18’e yakın vekilin “muhalif” blokta kaldığı ancak bunun büyük bölümünün partiden ayrılmak istemediği öğrenildi.

Bu vekiller adına iki ismin sözcü olarak belirlendiği ve önümüzdeki günlerde Meral Akşener’den randevu talep ettikleri belirtilirken, bu isimlerin milletvekilileri Ayhan Erel ve Hasan Subaşı olduğu ileri sürüldü.

Ümit Özdağ, Feridun Bahşi, İsmail Koncuk, Durmuş Yılmaz, Hayrettin Nuhoğlu, Arslan Kavukçu, Ayhan Altıntaş, Aydın Adnan Sezgin, Aylin Cesur ve Aytun Çıray gibi vekilleri temsilen Akşener’le görüşecek bu iki ismin, Koray Aydın’ın görevden alınmasını talep edeceği iddia edildi.

Parti kulislerinde bu hamlenin sonuç vermesinin mümkün olmadığı belirtilirken, sürecin çıkmaza doğru gideceği ifade ediliyor.

Görüşmeden ne çıktı?

Söz konusu görüşme önceki gün yapılırken, Akşener'in Koray Aydın'a görev verilmemesi yönündeki taleplere "Şu an susuyorum, gözlemliyorum” yanıtı verdiği öğrenildi.

Akşener'in bu yanıtının Aydın'a üstü kapalı destek olduğu belirtiliyor.

Ne olmuştu?

Tartışmanın merkezinde İYİP’in Millet İttifakı adımı ve CHP, HDP tartışmaları bulunduğu belirtiliyor. Akşener’in ittifak karşıtı bu isimleri parti dışında bırakmak istediği, “parti yönetimi için oy verilmemesi gereken isimler listesi”nin de Akşener’in onayı olmadan hayata geçirilemeceği dile getiriliyor.