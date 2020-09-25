İYİP'te iç sorunlar: Akşener siyasal manevraları kaldıramayanları bastırıyor

İYİP’in geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen kongresinde Meral Akşener yeniden genel başkanlığa seçilirken, söz konusu kongre ilginç bir listeyle gündemde.

Akşener'in 100 kişilik anahtar listesinde yer almalarına karşın, 10 kişilik bir liste “oy verilmeyecekler” diye delegelere iletildi.

Bu listede partinin CHP’den transfer ettiği Aytun Çıray, kuruluşta en önemli isimler arasında yer alan Ümit Özdağ, İsmail Koncuk ve Feridun Bahşi gibi isimler yer alıyor.

Söz konusu listenin ortaya çıkması sonrası parti içindeki kavga da gün yüzüne çıkarken, bu isimlerden Ümit Özdağ, “GİK üyesi olmak istemediğimi bilmene rağmen aday listesine yazdırıp sonra çizdirmek için pusu kuran "adama" soruyorum. Bana düşman olduğun kadar PKK'ya, FETÖ'ye. Yunanistan'a vs düşman mısın bilmiyorum ama sen benim düşmanım olacak kadar değerli değilsin” sözleriyle Koray Aydın’ı hedef aldı.

Partinin kuruluş sürecinde Meral Akşener, Koray Aydın ve Ümit Özdağ’dan oluşan üçlü merkezin resmen dağıldığının da ilanı olan bu liste, parti içindeki ayrışmanın da "resmi" kanıtı oldu.

Listeyi Koray Aydın mı hazırladı?

İsmi “oy verilmeyecekler” listesinde yer alan isimlerin tamamı Koray Aydın’ı hedef alırken, listenin Aydın tarafından hazırlandığını ima eden açıklamalar yapılıyor.

Ancak İYİP kulislerinden edinilen bilgiye göre, listenin tek başına Aydın tarafından hazırlanması mümkün değil.

Listenin Akşener’in onayından geçmemesinin imkansız olduğu ifade edilirken, MHP’deki alışkanlığın İYİP’de de devam ettiği, asıl sorumlu hedef alınamadığı için onun çevresindeki isimlerin hedef tahtasına konulmak istendiği belirtiliyor.

Bir önceki kongrede de çarşaf liste uygulamasının anahtar liste ile delinmesinin tepki çektiği, parti içinde tartışma konusu olduğu ifade edilirken, son kongredeki “oy verilmeyecekler listesinin” anahtar listenin bir sonraki durağı olduğuna işaret ediliyor.

Özdağ en başta dışarda kaldı

Ümit Özdağ’ın partinin kuruluş sürecinde önemli rol oynamasına rağmen en baştan bu yana “etkisiz” bırakıldığı, “Millet İttifakı” projesine en açıktan itiraz eden isim olmasının da bu süreci hızlandırdığı belirtiliyor.

Özdağ'ın bu kongreyle birlikte artık tümden parti merkezinin dışına düştüğü parti kulislerinde en çok konuşulan başlıklar arasında yer alıyor.

Vekiller arasındaki ilk ayrılık ne zaman başladı?

İYİP’de ilk vekil istifaları "Millet İttifakı", "HDP" ve “Soros” tartışmaları sonrasında gelmişti.

Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal’ın istifaları partide “muhalif” isimlerin ilk karşı adımı olarak kayda geçmişti.

İsmail Ok, istifası sırasında partide Sorosçuların olduğunu söylemiş, eski Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen’in, çözüm sürecinde “denge denetleme ağı” adlı sivil toplum örgütünde görev aldığını, ayrıca “Türkiye Cumhuriyeti’ni asimilasyonla suçladığı görüntülerinin ve eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile yaptığı toplantının fotoğraflarının ulusal basında yer aldığını” söylemişti.

"Bunların parti tabanında tepki çekmesine rağmen bir ay boyunca Seymen’in görevden alınmadığını" belirten Ok, görevinden tüm itirazlara rağmen istifa ettiğini duyurmuştu.

Kulislerden edinilen bilgiye göre, söz konusu tartışma, İYİP içinde vekillerin de ayrı gruplara ayrılmasına neden olan ilk “açık” kavga olarak kayıtlara geçti.

İYİP’li vekillerin olduğu Whatsapp grubunda Seymen konusunda tepkisini dile getiren vekillere çıkışan Koray Aydın ve Meral Akşener’in özel kaleminin söz konusu gruptan ayrıldığı, bunun ardından vekillerin yarısının da Aydın’ın ardından söz konusu gruptan ayrıldığı, kalan grubun ise “muhalif” olarak görüldüğü öğrenildi.

Söz konusu gruplar daha sonra Akşener’in müdahelesiyle birleşse de ilk açık ayrışmanın burada yaşandığı belirtiliyor.

İpler Akşener’de

İYİP’de Millet İttifakı ve HDP tartışmaları yaşandığı, ancak iki başlıkta da yol alındığı ifade edilirken, muhalif isimlerin bu süreçte partinin dışında kalacağı, iplerin tamamen Akşener’in elinde olduğu belirtiliyor.

Akşener’in son kongredeki “oy verilmeyecekler” listesinin de bu konudaki en net işaret olduğu, partinin dışına düşecek isimler konusunda ise bir endişe olmadığı öğrenildi.

Feridun Bahşi, İsmail Koncuk, Ümit Özdağ, Ayhan Eren, Durmuş Yılmaz, Hayretim Nuhoğlu, Ahat Andican gibi isimlerin parti merkeziyle ters düştüğü, ancak bu sayının kulislerde söylendiği gibi 18'lere çıkmasının pek mümkün olmadığı belirtiliyor.