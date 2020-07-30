İsveç Akademisi Neo-Nazilerle karşı karşıya

İsveç Akademisi ile ulusal romantik dönemde eser vermiş klasik İsveç şairlerini suiistimal etmekle suçladığı Nasyonal Sosyalist İskandinav Direniş Hareketi (NMR) arasındaki ihtilaf devam ediyor.

Sputnik’in haberine göre, politik mesajlarını yaymak için rünler gibi geleneksel İskandinav ve Viking ögelerini yoğun olarak kullanan NMR ve çevrimiçi yayın organı Nordfront’un Esaias Tegnér (1782-1846), Viktor Rydberg (1828-1895) ve Verner von Heidenstam (1859-1940) gibi klasik İsveç edebiyatının önemli isimlerine ait eserleri kullanması, İsveç Akademisi’nin tepkisini çekti.

Akademi: NMR Telif Hakları Yasası'nı ihlal ediyor

Akademi’ye göre Nordfront, söz konusu edebiyatçılara ait eserlerden parçalar yayımlayarak, yazarların siyasi ve ulusal mesajlarının kendisininkiyle aynı olduğuna ilişkin bir izlenim yaratmaya çalışıyor. İsveç Akademisi Nordfront’un faaliyetlerinin Telif Hakları Sözleşmesi ile koruma altında olan edebi eserleri çarpıttığını iddia ediyor. Yasaya göre, klasik edebi eserlerin, üzerlerindeki telif hakkı sona ermiş olsa bile, manevi kültürün çıkarlarını ihlal edecek şekilde yayımlanmaya karşı korunmaları gerekiyor.

Akademi’nin söz konusu yasaya dayanarak Nordfront’un faaliyetlerini mahkemeye taşımasının ardından, NMR mahkemeye sunduğu savunmada, yasadaki ilgili maddenin klasik eserleri korsan yayıncıların çarpıtmalarından korumayı amaçladığını ve kimin nerede yayımladığından bağımsız olarak aslına uygun şekilde yapılan alıntıları kapsamadığını ileri sürdü. Mahkeme ara kararında İsveç Akademi’sinden 28 Ağustos’a kadar konuya ilişkin yeni bir görüş sunmasını talep etti.

İsveç, Norveç, Finlandiya ve Danimarka’da örgütlenen İskandinav Direniş Hareketi, devrim ya da seçimler yoluyla bütün İskandinav ülkelerini tek bir etnik devlet çatısı altında birleştirmeyi amaçlıyor ve İskandinav ülkelerine beyaz olmayanların göç etmesine karşı çıkmasıyla biliniyor.

Finlandiya’da yasaklanan ve davası temyiz aşamasında bulunan örgüt, İsveç Güvenlik Polisi (Säpo) tarafından da İsveç’in iç güvenliğine yönelik en önemli tehditlerden biri olarak görülüyor.