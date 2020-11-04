İstanbul'da sanayi işçisi mesaiye sabah 7'de başlayacak

İstanbul'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde erken mesai ve esnek çalışma konulu toplantı yapıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, toplantı sonrası yaptığı açıklamada kamuda uzaktan çalışmanın kapsamının genişletildiğini, tüm kamu kurumlarının dönüşümlü çalışacağını açıkladı. Yerlikaya, sanayide 9 Kasım'dan itibaren mesainin sabah 07.00'de başlayacağını duyurdu.

Yerlikaya'nın açıklamasından satır başları şöyle:

Kamuda dönüşümlü ve uzaktan çalışma kapsamı genişletildi

- Artık kendimize gelmeliyiz. Birinin bizi, işyerini denetmesine ihtiyaç duymadan kendimiz tehlikenin farkına varmalı ve tedbirlere harfiyen uymalıyız.

- Bu süreçte maske su kadar gerekli, mesafe ekmek kadar vazgeçilmez, temizlik virüse karşı en büyük silahımız.

- Bildiğiniz gibi İstanbul'da tüm kamu kurum ve kuruluşları 28 Eylül'den itibaren kademeli mesai uygulamasına geçmişti.

- Bugünden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamını genişletiyoruz.

- 60 yaş üstü çalışanlar (idareci pozisyonda olanlar hariç), hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personel idari izinli sayılarak evden çalışabilecek. Bunların dışındaki personelimiz ise haftalık olarak dönüşümlü çalışacak.

Sanayi işçisi sabah 07.00'de mesaiye başlayacak

- İstanbul'da tüm sektörlerde 5 milyon 300 bin çalışanımız var. Bunun 93,3'ü özel sektörde çalışıyor. Salgınla mücadelede İstanbul'da olmazsa olmaz özel sektörde de kademeli ve esnek mesai uygulamasıdır.

- Sanayi kesiminde yaklaşık 1 milyon 200 bin çalışanımız var. Bu sektördeki tüm paydaşlarımızla toplantılar yaptık. En son Pazartesi günü İl Pandemi Kurulunda bu konuyu görüştük. İşçi ve işveren sendikalarımız Türk-İş, Hak-İş, DİSK ve TİSK, meslek odalarımız, İstanbul Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, TİM, Deniz Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, iş dünyası STK'larımız, TÜSİAD, MÜSİAD, ASKON, TÜMSİAD, tüm organize sanayi bölgelerimizin yönetimleriyle istişareler ettik.

- İl Pandemi Kurulumuzun tavsiye kararları bugün de il hıfzısıhha meclisimizde görüşülerek karara bağlandı.

- Sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07.00'de mesaiye başlaması kararı alındı. Bu karar 9 Kasım Pazartesi tarihinden itibaren uygulanacaktır.