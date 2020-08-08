İstanbul’da kadın cinayeti

İstanbul Fatih'te, Aksaray Mahallesi'ndeki ihbar üzerine bir apartmana giden polis ekipleri, bir kadının cesediyle karşılaştı. Tabancayla vurularak öldürüldüğü anlaşılan kadının, Tacikistan uyruklu 41 yaşındaki Makhfırat Ashurova olduğu tespit edildi.

Genç kadının cesedi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken polisi arayan Selamettin Ç. isimli kişi, Tacikistanlı kadını kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.

Silahıyla birlikte polis ekiplerine teslim olan 52 yaşındaki Selamettin Ç. ifadesinde, Ashurova’nın "kendisini tehdit ettiğini" öne sürdü.