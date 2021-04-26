İstanbul'da deprem için hazırlık planı: Tahliye!

TRT Haber'den Merve Güneş'in hazırladığı haberde İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda İstanbul Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı, AFAD ve diğer kamu kurumları ile birlikte, bir deprem eylem planının hazırladığı söyleniyor.

Habere göre İstanbul'da gerçekleşecek olası 7,5 büyüklüğünde bir deprem için hazırlanan planda şehirden ayrılmak isteyen depremzedelerin tahliyesi için yollar öngörülüyor.

Hazırlanan plana ilişkin konuşan, Jandarma Albay Metin Günal, "Destek illeri veya memleketlerine gitmek isteyen afetzedeler görevlendirilen ring araçlarıyla deniz, hava, kara ve demiryolu vasıtalarıyla tahliye edilmek üzere belirlenen tahliye alanlarına sevk edilecektir" deniliyor.

İstanbul’da toplam 23 adet tahliye alanı bulunuyor. Buna göre deniz yoluyla yapılacak tahliyeler için gemiler hazır bekleyecek. Şehir hatları vapurları, deniz otobüsleri, kıyı emniyetine ait botlar ve gemiler ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı deniz araçları da depremzedeleri tahliye etmek için kullanılacak.

Denizden tahliye noktaları

Habere göre denizden yapılacak tahliyeler için 6 nokta belirlendi. Vatandaşların araçlarla bu noktalara taşınması planlanırken, ardından gemilerle İstanbul dışına çıkarılacağı belirtildi. Adalar için de iskele ve 5 kapak atma alanı belirlendi. Bunlar, Sirkeci Feribot İskelesi, Yenikapı Deniz Otobüs Terminali, Pendik Hızlı Feribot İskelesi, İstinye İskelesi, Harem Feribot İskelesi ve Zeytinburnu Zeyport Liman İşletmeleri.

Olası depremde iskelelerin yıkılması durumunda denizden tahliye işleminin nasıl yapılacağı konusunda henüz bir ayrıntı ortaya çıkmış değil.

'Tahliye noktaları'

TRT Haber'in haberine göre tahliye sadece denizden olmayacak. İstanbulluları kent dışına demiryoluyla çıkarmak için de 3 tahliye noktası belirlendi. Bunlar, Yeşilköy, Halkalı ve Tuzla Tren İstasyonları. Yapılan plana göre Esenler, Alibeyköy, Samandıra ve Harem Otogarları deprem sonrası için acil çıkış terminalleri olacak. Hava yolu da tahliye için kullanılacak. Bunlar, İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı olacak.

Batan geminin planları bunlar: Önce kadınlar ve çocuklar

Tahliye planı olarak yapılmış olan çalışmada bir öncelik sıralamasına da yer verildiği görülüyor. Buna göre engelli vatandaşlara tahliyede öncelik veriliyor. Onları çocuklar, yaşlılar ve kadınlar takip ediyor. Henüz yetkili makamların detaylı bilgi verdiği bir konu olmamakla birlikte bu önceliklendirme sorgulamaya açık. Sonuçta batmakta olan bir geminin boşaltılmasından değil, depremin ardından yıkıntılar içinde yaşamını sürdürmeye çalışacak insanlardan söz ediliyor. Yani örneğin çocukların ve yaşlıların ancak aileleriyle birlikte hareket edebilecekleri çok açıkken, "çocuklara, yaşlılara ve kadınlara" verilen öncelik kulağa içi boş bir ezber gibi geliyor.

İstanbul’dan tahliyesi yapılacak kişiler nereye gönderilecek? Planla ilgili haberde bu soruya da yanıt veriliyor. Buna göre destek iller iki grup olarak belirlenmiş. İlk etapta depremzedeler, Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun ve Kayseri’ye tahliye edilecek. İsteyenler de memleketlerine gönderilecek. İhtiyaca bağlı ikinci grup destek il olarak belirlenen Adana, Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum ve Erzincan’a da depremzedeler sevk edilebilecek.