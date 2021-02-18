'İstanbul depreminde binaların beşte biri kullanılmaz hale gelecek'

TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenler Belediyesi ve Avcılar Belediyesi'nin depremle mücadele çerçevesinde yürüttüğü çalışmaları, projeleri ve önerilerini dinledi.

'Binaların beşte biri kullanılmaz hale gelecek'

Toplantıda konuşan İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman, İstanbul'da 1,16 milyon binanın bulunduğunu, binaların beşte birinin olası depremde kullanılamaz hale geleceğin söyledi.

7,5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosuna göre 48 bin binanın ağır hasar almasının beklendiğini belirten Kahraman, depremin içme suyu, atık su, doğal gaz noktalarında da hasarlara yol açacağını dile getirdi.

Kahraman, "Tahmin çalışmasına göre 120 milyar liralık ekonomik kayıp, depremin etkisiyle birlikte oluşacak" dedi.

'41 bin bağımsız birim acilen dönüşmeli'

Esenler Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü İbrahim Aslan, ilçedeki ortalama bina yaşının da 33 olduğunu söyledi.



Mevcut yapı stokunun bir kısmının, jeolojik açıdan önlem alınması gereken alanlar üzerinde bulunduğunu belirten Aslan, ilçedeki durumu şu sözlerle özetledi:

"Yapı stokunun büyük bir kısmı hatalı kolon kiriş bağlantıları, yetersiz demir kullanımı, kolon ve kiriş kesilmesi gibi nedenlerden dolayı deprem karşısında yüksek risk taşımaktadır. Meri imar planında donatı alanında kalan ve yerinde dönüşümü mümkün olmayan 16 bin 846 bağımsız birim, 1999 yılı öncesi yapılan ve yapı ömrünü tamamlayan 24 bin 444 bağımsız birim olmak üzere toplam 41 bin 290 bağımsız birim acilen dönüşmesi gerekmektedir."