'İstanbul'da olası bir depremde 3 milyon insan etkilenecek'

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, TBMM Genel Kurulu’nda 1-7 Mart Deprem Haftası hakkında konuştu.

CHP’li Emecan “Türkiye’de 18 milyonu aşan yapı stokunun yüzde 67’si ruhsatsız ve kaçak, yüzde 60’ı 20 yaş üzeri konutlardan oluşmaktadır. Bu yapıların yüzde 40’ı oturulamaz haldedir ve depreme karşı güçlendirilmeleri gerekmektedir" dedi.

'İstanbul'da olası bir depremde 200 bina hasar görecek'

“Peki İstanbul’da durum nedir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmaya göre olası bir depremde İstanbul’da 48 bin binanın ağır hasar alması bekleniyor diyen Emecan "bu da sadece İstanbul’da 750 bin kişinin etkilenmesi demek. Orta hasar grubunu da buna eklediğimizde 200 bin bina ve toplam 3 milyon insanın etkileneceği bir senaryodan bahsediyoruz maalesef. Olası bir deprem senaryosunda İstanbul’daki binaların yüzde 20’si kullanılamaz hale gelecek. Bu da 120 milyon dolarlık bir kayıp demek. Saha çalışmalarıyla bu rakamların iki katına çıkacağı öngörülüyor” diye konuştu.

'Deprem vergileri 68 milyar liraya yaklaştı'

Emecan, 2020 yılına gelindiğinde devletin özel iletişim vergisinden deprem amaçlı topladığı gelir 67 milyar 715 milyon 85 bin liraya ulaştığını söylerken diğer ek vergiler de dahil edildiğinde deprem vergileri için son 20 yılda toplanan para 72 milyar 82 milyon 572 bin lirayı bulduğunu vurguladı.