İsrail'de bir sığınmacıyı 'teröriste benziyor' diye linç eden iki kişi beraat etti

2015 yılında İsrail'de bir askerin öldürüldüğü saldırının ardından o sırada otobüs durağında bulunan 29 yaşındaki Eritre asıllı Haftom Zarhum üç kişi tarafından 8 el ateş edilerek vurulmuş ve ardından linç edilmişti.

Bir İsrail mahkemesi Pazartesi günü Eritreli sığınmacıyı 2015 yılında linç etmekle suçlanan iki kişiyi beraat ettirdi.

19 Ekim 2015 Pazartesi günü Haftom Zarhum'un "terörist zannedildikleri" gerekçesiyle linç edilmesi kayıtlara geçmişti.

Be'er Sheva Bölge Mahkemesi, olay sırasında Golani Tugayı'ndaki askerlik yapan Yaakov Shamba'yı ve hapishane müdürü Ronen Cohen'i beraat ettirdi.

Linç edenlere ödül gibi cezalar

Özgün iddianamede 20 yıla kadar ağırlaştırılmış hapis istemiyle yargılanan dört sanıktan ikisi savcılıkla anlaşma yolunu seçmiş, David Moyal 100 gün kamu hizmeti cezasına çarptırılırken ve Evyatar Damari de dört ay hapse mahkum edilmişti. Diğer iki sanık ise savcılığın sunduğu anlaşmayı kabul etmemişti.

Mahkemeye sunulan patoloji raporunda, sanıkların eylemlerinin sonucunda Zarhum'un yaralandığı ve bu yaralardan bazılarının burnundaki bir kırık da dahil olmak üzere ciddi olduğunu belirtti. Ancak patoloji raporunda ayrıca Zarhum'un ölüm sebebinin linç değil, kendisine ateş edilen sekiz mermi olduğu da tespit edildi. Bu nedenle, sanıklar cinayet suçlamasından beraat etti.

Hakim Aharon Mishnayot, kararında Filistinlilerin Eylül 2015'te başlayan eylem dalgası sırasında İsrail'de meydana gelen çok sayıda "terörist saldırıya" atıfta bulunarak "Bir dizi terörist saldırı halk arasında korku ve panik ortamı yarattı ve bu da mahkemede tanıklıkların ifadelerinde belirtildi" dedi.

Yargıç kararının gerekçesinde “Her halükarda, olayda sanıkların eylemlerinin niteliği üzerine yapılan bir tartışmada, o sırada ülkede sık sık yaşanan terörist saldırıların bağlamının, bu saldırıların ele aldığımız olay ve davalıların zihinsel durumları üzerindeki etkilerinin göz ardı edilemeyeceğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Ölümünde 29 yaşındaki Zarhum, çalışma iznini yenilemek için Be’er Sheva'da bulunuyor ve olay anında evine gitmek için bir otobüse binmeye çalışıyordu. İddianameye göre Zarhum, olay yerinde en ağır yaralanan kişi olmasına rağmen, iddianameye göre, ancak diğer tüm yaralılar tahliye edildikten sonra hastaneye kaldırıldı.