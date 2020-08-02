İsrail’de binlerce kişi Netanyahu’nun istifasını istedi

Koronavirüs pandemisinin ardından işsizliğin yüzde 20’nin üzerine çıktığı İsrail’de hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

Dün Kudüs ve Tel Aviv’de bir araya gelen binlerce kişi Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifasını talep etti.

Protestocular Netanyahu’nun pandemi döneminde krizle mücadeledeki başarısızlığına ve yolsuzluklarına tepki gösterdikleri eylemlerde İsrail bayrakları ve İngilizce “Suç Bakanı” (“Crime minister”) yazılı pankartlar taşıyorlar.

Dün Kudüs’te Netanyahu’nun resmi konutu önünde toplanan yaklaşık 10 bin kişi daha sonra kentin sokaklarında yürüyüş düzenledi. Dünkü gösterilerin haftalardır süren protesto dalgasında en kalabalık gösterilerden biri olduğu ifade ediliyor. Gece saatlerinde Netanyahu’nun konutu önünden ayrılmayan göstericilere ise polis müdahale etti.

Tel Aviv’de de Netanyahu’nun yazlık evinin yakınlarında ve ülke çapında bir dizi protesto gösterisi düzenlendi.

İsrail’deki iki ayı aşkın süredir devam eden gösterilerin ülkede 2011’den beri en kitlesel katılımlı gösteriler olduğu ifade ediliyor.