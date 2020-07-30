İran Devrim Muhafızları’ndan önemli tatbikat: Yeraltından balistik füze denemesi

İran Devrim Muhafızları tarafından düzenlenen kara, deniz ve hava askeri tatbikatının ikinci gününde ilk kez yeraltına yerleştirilen balistik füzelerin fırlatıldığı belirtildi.

İran Devrim Muhafızları’ndan yapılan açıklamada “Yüce Peygamber 14” adı verilen geniş kapsamlı tatbikatın ikinci gününde varsayımsal düşman hedeflerine yönelik kara, hava ve denizden operasyonların düzenlendiği belirtildi.

İran Körfezi’nde, Hürmüz Boğazı’nın batısında ve Hürmüzgan eyaletinde yapılan tatbikatta İran Devrim Muhafızları Hava Uzay Kuvvetleri’nin olası düşman tehditlerine karşı modern taktik ve askeri ekipmanının kapasitesini ortaya koyduğu kaydedildi.

Açıklamada “yerin derinliklerinden” balistik füzelerin de ilk kez başarıyla ateşlendiği belirtildi. Açıklamaya göre yeraltına yerleştirilerek tamamen kamufle edilen balistik füzeler, “düşman istihbaratının kafasını karıştırarak” olası bir askeri çatışmada hesapları ciddi bir şekilde altüst edebilecek.

Press TV’de yer alan haberde İran Devrim Muhafızları Hava Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade’nin şu sözlerine yer verildi:

“Dünyada ilk kez yeraltının derinlerindeki bir lokasyondan balistik füzeler fırlattık. Bu yere gömülü füzelerin bilindik fırlatma rampası ve araçlarını kullanmadan aniden yerden çıkarak hedefleri isabetle vurması anlamına geliyor.”

ABD Merkez Komutanlığı'nda alarm

VOA Türkçe’nin aktardığına göre tatbikat sırasında balistik füzeler fırlatılması sırasında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentindeki El Dafra Hava Üssü'nde ve ABD Ordusu Merkez Komutanlığı'nın bulunduğu Katar'daki El Udeyd Hava Üssü'nde konuşlu ABD askerleri alarma geçti. ABD askerleri alarm sırasında sığınaklara indi.

ABD Merkez Komutanlığı Sözcüsü Binbaşı Beth Riordan, "Alarm durumu sadece birkaç dakika sürdü. Tehdidin sona ermesi üzerine tehlike geçti sinyali verildi" dedi.

İran medyası tatbikatın görüntülerini şöyle paylaştı: