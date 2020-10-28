İngiltere'den Doğu Akdeniz'de son on yılın en büyük tatbikatı

İngiltere, Fransa ve Kıbrıs'la birlikte son on yılın en büyük donanma tatbikatını gerçekleştirdi.

Sancak gemisi HMS Albion'la birlikte üç savaş gemisiyle tatbikata katılan İngiltere, Kıbrıslı devriye gemisi ve helikopterlerle ve Fransız fırkateyn Jean Bart'la birlikte Kıbrıs kenti Limasol açıklarında ortak manevralar gerçekleştirdi.