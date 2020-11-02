İddianame hazırlandı: Duygu Delen darp edilip balkondan atıldı

Gaziantep'te, 17 yaşındaki Duygu Delen’in şüpheli ölümüne ilişkin iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

Tutuklu sanık Mehmet Kaplan hakkında "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından da çeşitli oranlarda ceza verilmesi istendi.

İddianamede Duygu Delen’in önce bilinci kapanacak kadar darp edildiği, ardından balkondan atıldığının anlaşıldığı belirtildi.

Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Duygu Delen'in iddia edildiği gibi intihar etmediği, bilinç kaybına neden olacak şekilde darp edilince bayıldığı ve bu sırada Mehmet Kaplan tarafından balkondan atıldığı ifade edildi.

Adli Tıp ve bilirkişi raporlarının da incelenmesinin ardından savcılık tutuklu sanık Mehmet Kaplan hakkında hazırladığı iddianamede Kaplan'ın, “Çocuğu kasten öldürme” suçunun yanı sıra “Zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı”, “hakaret” ve “nitelikli yağma” suçlarından cezalandırılmasını istedi.

İddianamede, ölümünden önce bilinç kaybına uğrayacak şekilde darp ettiği Duygu Delen'in Mehmet Kaplan tarafından apartman görevlisi fark edilince giriş kapısı yerine bahçe tarafına atıldığı belirtildi.

DHA'nın haberine göre iddianamede şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelinin, maktulü bilinç kaybına sebebiyet verecek şekilde darbettiği, maktulün bayılması sonucunda, iradi olarak almış olduğu alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi ve yaşadığı sinirsel bunalım nedeniyle maktulü öldürme kastı ile hareket ederek, maktulü odanın balkonundan aşağı atıp intihar süsü vermeyi düşündüğü, bu düşünce doğrultusunda; balkon kapısını ve kapıya doğru uzanan perdeyi kanayan sağ eli ile açtığı, balkon kapısının tam karşısında bulunan ve binanın iç giriş kısmının olduğu taraftaki balkon korkuluğuna kanayan sağ eli ile dokunarak aşağı doğru baktığı, bu kısımdaki korkulukların sağ tarafında şüphelinin DNA'sı ile uyumlu kan lekesinin bulunduğu, bu kısımdan aşağıya baktığı esnasında, apartman görevlisinin bina iç giriş kapısı kısmında çimleri suladığını gördüğü, bu nedenle maktulü balkon kapısının karşısına gelecek korkuluklardan değil de bina bahçe girişine bakan korkuluklardan atmayı planladığı, bu düşünce doğrultusunda, bilinci kapalı olan maktulü koltuk altından kavramak suretiyle balkona doğru sürüklediği, yerde oluşan kan birikintileri nedeniyle ayağına da bulaşan kan lekesinin balkonun zeminine de bulaştığı.

Maktulün kollarını bahçe kapısı girişine bakan balkon korkuluğundan sarkıttığı, korkuluk üzerinde yapılan tozlama çalışmasında mukayeseye elverişli iz tespit edilemediği, maktulün ayaklarını kaldırmak suretiyle aşağı doğru ittiği, bu eylemle doğru orantıda olarak düşme esnasında maktulün balkon hizasından çok ileriye gidememiş olması nedeniyle bir alt katta 3 sıra halinde bulunan çamaşır tellerine takıldığı ancak düşme hızı, maktulün vücut ağırlığı ve tellerdeki metal yorgunluk nedeniyle, tellerin direnç gösteremeyip koptuğu, tellerin kopması nedeniyle maktulün düşüş pozisyonunda herhangi bir değişimin meydana gelmediği ve böylece maktulün atılma pozisyonuna bağlı olarak sağ kolu öne doğru açık, sol kolu dirsek kısmından göğsüne doğru kapalı vaziyette, baş aşağı ve boyun-sırt bölgesi yere ilk temas edecek gelecek şekilde yere temas ettiği, maktulün kaldırıldığı hastanede 16.15 saati itibariyle vefat ettiği, böylelikle şüphelinin üzerine atılı 'Çocuğu Kasten Öldürme' suçunu işlediği anlaşılmıştır."