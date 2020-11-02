İddianame hazırlandı: Duygu Delen darp edilip balkondan atıldı

Gaziantep'te, 17 yaşındaki Duygu Delen’in şüpheli ölümüne ilişkin iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.
Tutuklu sanık Mehmet Kaplan hakkında "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından da çeşitli oranlarda ceza verilmesi istendi.
İddianamede Duygu Delen’in önce bilinci kapanacak kadar darp edildiği, ardından balkondan atıldığının anlaşıldığı belirtildi.
Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Duygu Delen'in iddia edildiği gibi intihar etmediği, bilinç kaybına neden olacak şekilde darp edilince bayıldığı ve bu sırada Mehmet Kaplan tarafından balkondan atıldığı ifade edildi.
Adli Tıp ve bilirkişi raporlarının da incelenmesinin ardından savcılık tutuklu sanık Mehmet Kaplan hakkında hazırladığı iddianamede Kaplan'ın, “Çocuğu kasten öldürme” suçunun yanı sıra “Zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı”, “hakaret” ve “nitelikli yağma” suçlarından cezalandırılmasını istedi.
İddianamede, ölümünden önce bilinç kaybına uğrayacak şekilde darp ettiği Duygu Delen'in Mehmet Kaplan tarafından apartman görevlisi fark edilince giriş kapısı yerine bahçe tarafına atıldığı belirtildi.
DHA'nın haberine göre iddianamede şu ifadelere yer verildi: