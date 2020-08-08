İçişleri Bakanlığı'ndan 'orman yangınları' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği "orman yangınları" konulu genelgeye göre, vali ve kaymakamların başkanlığında “Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu” acilen toplanacak. Komisyon, ormanlık alanların civarında mangal, semaver, ateş yakılabilecek ve yakılması yasak olacak yerleri 15 Ağustos’a kadar belirleyecek.

Genelgede, mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması amacıyla valiliklerin talimatlandırıldığı hatırlatıldı.

Özellikle yaz mevsimi ve tatil sezonu olması sebebiyle vatandaşların yoğun bir şekilde mangal, semaver veya ocak yaktıkları, bu durumun da hava sıcaklığının yüksekliği ve kuru ot/çalılık miktarının artmasına bağlı olarak orman yangınlarında artışa neden olduğu belirtildi.

Artan orman yangınları ile birlikte daha önceki tedbirlere ilave yeni tedbirler alındığı belirtilen genelgede, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı: