İBB'nin kent meydanlarını düzenleme yarışması sona erdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) ortak çalışmasıyla yarışmaya açılan Taksim, Bakırköy Meydanı ve Salacak kıyı bandı tasarımlarının ödül kazanan projelerin hayata geçirileceği süreç bugün sone erdi. 19 Ekim’den bugüne kadar süren oylamaya istanbulsenin.org üzerinden 352 bin 784 kişi katıldı.

İBB'nin verdiği bilgiye göre yarışma için toplam 233 proje teslim alındı. Jüri tarafından da her bir yarışma için 3’er eşdeğer ödül belirlendi. Yarışmalarda dereceye giren eşdeğer projeler, Taksim, Bakırköy ve Üsküdar Meydanlarında kurulan “Karar Senin” merkezlerinde ve istanbulsenin.org sitesinde projeler tanıtıldı.

Birincilik ödüllerinin açıklamasının ardından jüri üyelerinin kararlarının da kamuoyu ile paylaşılacağı, her üç bölgede yarışmayı kazanan projeler için sözleşme yapılacağı duyuruldu.

Tepki gelmişti

Aralarında TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul Tabip Odası, KESK İstanbul Şubeler Platformu, DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği, Taksim Gezi Parkı Güzelleştirme ve Koruma Derneği’nin de bulunduğu yirmi STK ve meslek örgütü daha önce konuyla ilgili bir açıklama yayımlamıştı.

Yapılan açıklamada "Yarışma süreçlerinin kısa vadeli, aceleci bir takvim içine sıkışmış olması ve buna bağlı bir hızla yürütülüp sonuçlandırılması, kamuoyunun oldukça önemli bir bölümünün, meslek örgütlerinin ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının sürece sağlıklı ve etkin bir şekilde katılımı için uygun bir zemin oluşmasına izin vermemiştir. Yarışma şartnamesinin, hem bu tespitleri, hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin politik kabul ve beklentilerini de içermesi sağlanabilir, ortaya konan projelerin olmazsa olmaz sınırlarının tanımlanmasına fırsat verebilirdi" denilmişti.