Güney Kore, Kuzey sınırını geçen kişinin Covid-19 hastası olmadığını iddia etti

Seoul'un sağlık yetkilileri, Güney Kore'den Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne (KDHC) kaçak bir şekilde giren kişinin koronavirüs hastalığının taşıyıcısı olması muhtemel olmadığını iddia etti. KDHC'ye kaçak giren kişinin koronavirüs semptomları göstermesi üzerine ülkede acil durum ilan edilmişti. KDHC'de şimdiye kadar bir koronavirüs vakası gözlemlenmedi.

Söz konusu KDHC doğumlu adamın üç yıl önce Güney'e yerleştikten sonra 19 Temmuz'da anavatanına döndüğü bildirildi.

Sınırı kaçak geçen kişinin Kore'nin sıfır noktasındaki hastası olabileceğinden korkan yetkililer, derhal ölümcül ve yıkıcı bir felakete yol açabilecek acil durumla başa çıkmak için bir önlemler aldı. Covid-19'a açık atıfta bulunmadan Kim Jong-un, Kaesong'un potansiyel bir salgını önlemek adına karantinaya alındığını söyledi.

Bununla birlikte, 38. paralelin hemen güneyindeki yetkililer, kaçakların virüsü Kuzey Kore'ye getirebileceğine inanmıyorlar.

Güney Kore Merkez Kaza Önleme Genel Merkezi başkanı Yoon Tae-ho, "Söz konusu kişi… Hastalık Kontrol Merkezi'nin web veri tabanına pozitif [Covid-19 hastası] olarak kaydedilmedi." dedi.

Yoon, "Verilerimiz şüpheli bir koronavirüs hastası olduğunu doğrulamıyor." dedi ve "bu kişiyle sık sık temasta olduklarını düşünen" iki kişinin bir gün önce test edildiğini ve testlerin koronavirüsü gösteremediğini ekledi.

Güney Kore'den kaçış yolu

Bu arada Güney Kore ordusu, KDHC'ye kaçan adamın kaçışıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya koydu. Ortak Genelkurmay Başkanları (JCS) sözcüsü Kim Jun-rak gazetecilere verdiği demeçte, adamın Sarı Deniz'e giden sınır muhafızlarından kaçmak için dikenli tel çitlerin altındaki bir kanaldan geçtiğini söyledi. JCS subayı "Ganghwa Adası'nda kuzeye kaçtığı konumu tespit ettik, çünkü adama ait olduğuna inandığımız bir çanta bulundu." dedi.

KDHC henüz herhangi bir Covid-19 vakasını resmen bildirmemiş birkaç ülkeden biri. Salgının patlak vermesini KDHC'nin sınırlarını tamamen kapatması takip etmişti.

KDHC'nin güney komşusunda Covid-19 vakaları Pazartesi gününden itibaren 14 binin üzerine çıktı. Resmi rakamlara göre Güney Kore'de 299 kişi hastalıktan dolayı yaşamını yitirdi.