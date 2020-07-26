Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nde Covid-19 alarmı

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti resmi haber ajansı KCNA, üç yıl önce Güney Kore’ye kaçan ve yasa dışı yollarla ülkeye geri dönen bir kişiye koronavirüs bulaşmış olmasından şüphelenildiğini bildirdi. Yapılan tıbbi tetkikler sonucunda kişinin hasta olup olmadığının henüz belirlenemediği ve sıkı bir karantinaya alındığı açıklanırken, sınır kenti Kaseong’da son beş gün içinde söz konu kişi ile temas edenlerin de araştırıldığı ve karantinaya alındığı kaydedildi.

Konu ile ilgili olarak Cumartesi günü Kore İşçi Partisi Siyasi Bürosu, partinin genel başkanı Kim Jong Un’un da katılımıyla acil bir toplantı gerçekleştirdi. Kim Jong Un toplantıda alınan bütün önlemlere karşın, koronavirüsün ülkeye girmiş olabileceğini belirterek, Kaesong şehrine giriş çıkışların yasaklandığını ve bütün bölgelerin birbirinden yalıtıldığını söyledi. Kaesong bölgesinde acil durum ilan edilirken, ülke çapında da azami acil durum sistemine geçilmesi kararlaştırıldı.

KCNA ayrıca, Covid-19 hastası olmasından şüphelenilen kişinin sınırı nasıl geçtiğine ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü ve sorumluların cezalandırılacağını bildirdi.

Altı aydır sınırları kapatarak salgının ülkeye girmemesi için yoğun önlemler alan KDHC, henüz teyit edilmiş hiçbir Covid-19 vakası bildirmedi.