Gelenek dergisinin Ekim sayısı çıktı

1986 yılından bu yana yayınını sürdüren, Türkiye Komünist Partisi’nin teorik yayın organı Gelenek, Ekim 2020 sayısıyla okuyucusuyla buluştu.

Nisan ayından bu yana soL gazetesi üzerinden çevrimiçi olarak yayın hayatını sürdüren Gelenek dergisi yeniden basılı olarak yayımlandı. Derginin 149. sayısının ‘‘100. yaşında devrimin peşindeki parti’’ başlığını taşıyan ilk yazısını TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan kaleme alırken, ‘‘Lenin 150 yaşında’’ başlıklı dosyada farklı yönleriyle Lenin’in siyasi ve kuramsal mirasını ele alan yazılara yer verildi.

Anıl Çınar, ‘‘1968’in asıl sırrı neydi?’’; Erhan Nalçacı, ‘‘Neden işçi sınıfı?’’; Alpaslan Savaş ise ‘‘İşçi sınıfının örgütsüzlüğü aşılabilir’’ başlıklı dosya dışı yazılarıyla derginin son sayısının katkıcıları arasında yer aldı.

Bundan böyle her ay okurlarıyla buluşmaya devam edecek olan Gelenek dergisi, Nazım Hikmet Kültür Merkezleri ve Türkiye Komünist Partisi bürolarından temin edilebilir.