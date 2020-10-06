Facebook, Türkiye'de temsilcilik 'açmama kararı aldı'

Sosyal medya platformu Facebook'un Türkiye'de yürürlüğe giren sosyal medya yasasına uymayarak ülkede temsilci bulundurmayacağı öğrenildi.

Euronews'in Financial Times'dan aktardığı habere göre, kararın, para cezasının yanı sıra sosyal ağın kapatılmasına da yol açabileceği belirtiliyor. 1 Ekim'de yürürlüğe giren yasa, günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının, en az 1 kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirlemesini zorunlu hale getirdi.

Haberde, Facebook'un, Türkiye ayağı ile ilgili Londra merkezli personelini Türkiye'ye taşıma planlarının olmadığı belirtildi.

Financial Times gazetesi de, iki farklı kaynağa dayandırdığı haberinde, San Francisco merkezli şirketin Türkiye'de temsilcilik açmayacağı yönündeki kararını geçtiğimiz günlerde Türk hükümetine ilettiğini yazdı.

