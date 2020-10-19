ETA’nın son lideri, ölümler için özür diledi

İspanya ve Fransa’da Bask bölgelerinin bağımsızlığı için savaşan ve Mayıs 2018’de kendisini fesheden ETA’nın son lideri Josu Urrutikoetxea, bugün Paris’te çıkacağı mahkeme öncesinde AP’ye konuştu.

ETA’nın ölümüne yol açtığı kişilerin ailelerinden özür dileyip dilemeyeceğinin sorulması üzerine Urrutikoetxea “Telafi edemeyeceğimiz bir şey için elbette özür dilerim” dedi.

AP’nin haberine göre Urrutikoetxea diğer ayrılıkçı hareketlere de şiddete başvurmamaları tavsiyesinde bulundu.

ETA’nın 2013'te İspanya hükümetiyle görüşmelerini ve kendini fesih sürecini yöneten ve örgütün son lideri olarak bilinen Urrutikoetxea, geçen yıl Fransa’da tutuklanmasını ve hakkında açılan terör davasını ise "saçma" diye nitelendirdi.

69 yaşında kanserle mücadele eden Josu Urrutikoetxea, Temmuz ayında koronavirüs salgını nedeniyle elektronik kelepçe takılarak serbest bırakılmıştı. Urrutikoetxea halihazırda Paris’te bir öğretmen arkadaşının evinde ikamet ediyor ve günde birkaç saat dışarı çıkma izninde üniversitede eğitim görüyor.

Cumartesi günü eski Sinn Fein lideri Gerry Adams ve akademisyen Noam Chomsky’nin de aralarında bulunduğu 250 kişi Fransa ve İspanya’ya Urrutikoetxea hakkındaki soruşturmanın sona erdirilmesi çağrısında bulunmuştu. İmza metninde Fransa’nın sözkonusu soruşturmayla tüm barış müzakerecilerini kriminalize etmeye çalıştığı ve dünyada halihazırda süren ve gelecekteki barış süreçlerini de sorgulanır hale getirdiği belirtilmişti.

Urrutikoetxea, 1989’da İspanya’da tutuklanmış ve 11 yıl Fransa ve İspanya’da hapiste kalmıştı. 2000’li yılların başında Bask bölgesel parlamentosunda milletvekilliği yapan Urrutikoetxea ETA ile İspanyol hükümeti arasındaki barış görüşmelerine katılmış ve 2002 yılında İsviçre’deki ziyareti sırasında Zaragoza saldırısında rol aldığı gerekçesiyle suçlanmıştı.

O tarihten itibaren İspanya tarafından aranan Urrutikoetxea Mayıs 2019’da Fransız Alplerinde yakalanarak tutuklanmıştı.

2017 yılında silah bırakan ETA’nın Mayıs 2018’de kendisini feshettiğine dair deklarasyonunu Urrutikoetxea okumuştu.

Urrutikoetxea 1968'de katıldığı ETA'da 1973 yılında faşist diktatör Franco'nun sağ kolu Luis Carrero Blanco'yu başbakan olmasından altı ay sonra öldüren suikastın planlanmasında yer almıştı.