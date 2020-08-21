Erdoğan'dan 'müjde' açıklaması: Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedildi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'de yaptığı toplantıda, "müjde" olarak ilan ettiği açıklamayı yaptı.

Erdoğan "Türkiye tarihindeki en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020’de başladığı Tuna -1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda. Bu ilk kuyuda bulunan rezerv çok büyük bir keşfin bir parçası, bulgular bunu gösteriyor. İnşallah devamı gelecek" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından başlıklar şöyle:

"Enerji milli bağımsızlık için çok büyük öneme sahiptir. Dünyada son bir asırdır yaşanan hiçbir kaos, çatışma ve savaş yoktur ki gerisinde enerji hesabı yatmasın. Petrol ve doğalgaz sahaların kontrolü ve güvenliği için insanların canının hiçe sayıldığı vahşi bir düzen kurulmuştur.

Doğu Akdeniz'de oynanan onca oyunun gerisinde enerji kaynaklarının paylaşımı kavgası vardır.

Biz hep önce insan dedik, önce kardeşlik dedik. İnsanlık bizde, petrol onlarda kaldı. Rabbim bize görülmedik bir kapı açtı. Bu alanda artık en üst lige çıkmış bir Türkiye var.

Bugünkü sevinci bize yaşatan Fatih'in yanı sıra Yavuz ve Kanuni sondaj gemileri. Sondaj faaliyetlerinde en küçük bir dışa bağımlılığımız yok. Yerli ve milli imkanlarla hareket ettiğimiz için bu başarıya ulaştık.

Türkiye tarihindeki en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi.

Fatih sondaj gemimiz 20 Temmuz 2020’de başladığı Tuna -1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda.

Bu ilk kuyuda bulunan rezerv çok büyük bir keşfin bir parçası, bulgular bunu gösteriyor. İnşallah devamı gelecek.

Hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak, üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz

Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır.

İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz.

Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Sakarya Gaz Sahası ile başlıyoruz, devamı da gelecek."

Erdoğan, konuşmasının ardından Zonguldak'ta Fatih sondaj gemisinde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'le canlı bağlantı yaptı.

Albayrak konuşmasında "Mevcut keşif ve potansiyelle birlikte ülkemizin gündeminden cari açık konusunu artık kaldırdığımızı söyleyebiliriz, cari fazlayı ve döviz fazlasını konuşacağımız yeni bir sürece girdiğimizi elhamdülillah görmüş oldum" dedi.

Bakan Dönmez ise, "Teknik çalışmalara göre burada bulmuş olduğumuz gaz çok kaliteli görünüyor. Bunlar ilerde bize maliyet açısından olumlu yansıyacak" dedi. Dönmez bölgede 6 bin kilometrekarelik sismik çalışma daha yapılacağını belirtti. Dönmez "Bazen moralimizin düştüğü anlar oldu. Şahsım dahil birçok Türkiye Petrolleri çalışanları yaptırımlarla karşılaştı ama sizin arkamızda dimdik durmanız, azimle kararlılıkla işlemleri devam ettirdik" dedi.