Erdoğan'dan Devlet Bahçeli Köprüsü için 700 milyon liralık kaynak aktarımına onay

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Adana'da, 2016'da temeli atılan ve henüz üçte biri yapılan "Devlet Bahçeli Köprüsü"nün tamamlanması için 700 milyon liralık kaynak aktarımını onayladı.

Adana'da MHP'li eski büyükşehir belediye başkanı Hüseyin Sözlü döneminde inşasına başlanan köprünün yapımına, mali sıkıntı nedeniyle ara verilmişti. Geçen yılki yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Zeydan Karalar, köprünün yapımının çok büyük ekonomik kaynak gerektirdiğini ifade ederek tamamlanmasının mümkün olmadığını belirtmişti.

Köprüyü mevcut haliyle devralacak olan Ulaştırma Bakanlığı'na 700 milyon liralık kaynak aktarımı Erdoğan tarafından 20 Ağustos'ta onaylandı.