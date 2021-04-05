Erdoğan'dan açıklama: Montrö'den şimdilik çıkma planı yok, sarıklı amiral 'münferit hadise'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, emekli amirallerin bildirisinin ardından Beştepe'de bugün yapılan "değerlendirme toplantısı"nın ardından açıklama yaptı.

Erdoğan "Bir geceyarısı gerçekleştirilen bu eylem kesinlikle artniyetli bir girişimdir. Emekli amirallerin vazifesi 104 tanesi bir araya gelerek darbe imaları içeren bildiriler yayınlamak değildir" dedi. Erdoğan "Bunun adı ifade özgürlüğü değildir" ifadesini kullandı. Montrö Sözleşmesi'ne "daha iyisi için imkan bulana kadar" bağlılık açıklaması yapan Erdoğan, tekkedeki amirale ilişkin ise "münferit bir hadise olduğu açıktır" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

- Bir gece yarısı 104 emekli amiralin böyle bir girişimde bulunması kabul edilemez.

- Biz bildiri yayınlanır yayınlanmaz tüm siyasetçilerin karşı duruşlarını güçlü bir şekilde beklerdik. Eğer böyle yapmış olsalardı, milli iradeye teşekkür için huzurlarınızda olacaktım.

- Demokrasi karşıtı tüm bildirilerin özellikle arkasında yer alan zihniyet, bu defa saffını aynı istikamette belirtmiştir. Ana muhalefet partisini bir kez daha demokrasiden yana tutum almaya çağırıyoruz. Buna karşı milli iradeden yana tavır koyan herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

- Türkiye'de demokrasiye her saldırı bu tarz bildirilerin ardından gelmiştir. Merhum Menderes'e böyle yapmışlardır. 12 Eylül'den önceki hükümetleri aynı yöntemle sindirmeye çalışmışlardır. Kendi hükümetimizde bu yaklaşımlara en ağır şekilde tepki koyduğumuz için devamını getirememişlerdir. Milli iradeye açık tehditler karşısında en etkin şekilde tavır alınmadığı sürece milletimiz en yakın tarihimizden iyi biliyor. Bu sebeple yayınlanan bildiriye karşı tüm tavrımızı ortaya koyuyoruz.

- Milletimiz, kimin demokrasinin yanında durduğunu, kimin darbecilerin koltuğunun altına girdiğini görüyor. İnşallah, 2023 seçimlerinde bu yaşananları milletimizin takdirine sunacağız.

- Emekli amiral sıfatıyla da olsa böyle bir girişim, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik bir bühtandır.

'Montrö'den çıkmakla ilgili çalışmamız yok ama...'

- Yapılan açıklamada iki temel iddia ortaya konmaktadır. Birincisi Montrö Anlaşmasının tartışmaya açılmasıdır. İkinci iddia ise basında ve sosyal medyada yer alan bazı görüntülerdir.

- 1936 yılında Montrö Sözleşmesini imzaladık. Bu sözleşme dönemin şartlarında önemli bir kazanımdır. İmzalandığı tarihten bu yana boğazlarda bu sözleşmeye uygun olmayan pek çok tartışmalı durumla karşılaştık.

- Montrö'nün ülkemize sağladığı kazanımları önemli görüyor, daha iyisi için imkan bulana kadar bu sözleşmeye bağlılığımızı sürdürüyoruz.

- Şayet amaç Montrö Sözleşmesi'yle ilgili tartışmaya katkı sağlamaksa bunun mecrası bildiri yayınlamak değil akademik alanda ve medyada görüş ifade etmektir. Nitekim bu zaten yapılmaktadır. Hiç kimsenin bu yüzden yakasına yapışılmamıştır.

- Önceki gece yayınlanan bildiri tamamen bu çerçevenin dışında bir eylemdir.

- Kanal İstanbul ile Montrö arasında kurulan bağ temelden yanlıştır.

- Türkiye İstanbul Boğazı'ndaki ağır deniz yükünü Kanal İstanbul'la hafifletirken tamamen kendi egemenliğindeki alternatife kavuşmuş olacaktır. Şu anda İstanbul Boğazı'nda egemen miyiz? Maalesef. Bir başka ifade ile Kanal İstanbul Boğaz'daki egemenlik haklarımızı güçlendirecektir.

- Böyle bir projeye karşı çıkanlar en büyük Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarıdır.

- Montrö Sözleşmesi'nden çıkmayla ilgili halihazırda ne bir çalışmamız ne de böyle bir niyetimiz vardır. Ama gelecekte bu ihtiyaç ortaya çıkarsa, ülkemizi daha iyisine kavuşturmak üzere her sözleşmeyi gözden geçirmekten de çekinmeyiz.

'Sarıklı amiral' açıklaması: 'Münferit bir hadise...'

- (Sarıklı amiral) Bildiride ikinci mesele konusunda ise şu hususları buradan milletime duyurmak istiyorum.

- Biz geçmişte cübbeleriyle, seçilmiş hükümete karşı düzenlenen mitinglere katılan rektörlere demokrasi ve hukuk adına karşı çıkmıştık. Cübbeleriyle brifinglere iştirak eden yargı mensuplarını demokrasi ve hukuk adına eleştirmiştir. Üniformalarıyla milli iradeyi çiğneyen askerlerin yaptıklarını demokrasi ve hukuk adına eleştirmiştir.

- TSK'nın disipliniyle bağdaşmayacak fotoğraf veren askere olumlu bakmadık, bakmayız. Bunun münferit bir hadise olduğu açıktır. Söz konusu fotoğrafı yayınlandığında TSK idari bir soruşturmayı başlatmıştır. Milli Savunma Bakanlığımız kendi üzerine düşeni mutlaka yapacaktır. Bunun bir bildirinin bahanesi olarak kullanılmasını kesinlikle art niyetli görüyoruz.

- Milli Savunma Üniversitemizi laiklik ve Atatürkçülük tartışmaları içine çekmeyi taşıyanlar da sinsi gayeler taşıyor.

- Geçmişte 'Genç Subaylar Rahatsız' diyenlerin işi emekli amirallere havale ettikleri anlaşılıyor.

- Demokrasi ve hukuk içerisinde çözülecek meselelerin, darbe imalı bildirilerin bahane edilmesi siyasi otoriteye rağmen anayasaya bağlılık değil açık tehdittir. Bu tartışma bile başlı başına Türkiye'nin darbe dönemlerinin ürünü bir anayasadan yeni ve sivil bir anayasaya geçiş işlemlerinin ispatıdır.

'Yakın zamanda medyada göreceksiniz'

- Şu anda 104 kişinin içerisinde bizzat CHP'nin üyesi olan kendisi karısı yeğeni, oğlu şusu busu olanlar var. Bunları da yakın zamanda yazılı ve görsel medyada göreceksiniz.

- Bu işin merkezinde aslında ana muhalefet partisinin ta kendisi var.

- İktidara geldiğimizden bu yana ülkemizi nereden aldık bugün neredeyiz? Yatırımlar dahil bütün bunları kronolojik olarak Çarşamba günü millete seslenişte açıklayacağım.