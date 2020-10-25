Erdoğan'dan ABD'ye: Yaptırımın neyse geç kalma

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada ABD'ye "Yaptırımın neyse geç kalma" diye seslendi.

Erdoğan Macron hakkındaki sözlerini de yineleyerek "Bu bir vak'a, kontrolden geçmesi lazım" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesi uzun ve meşakkatli bir süreci ifade eder. Bir yanda halka rağmen halkçılık, diğer tarafta halkının yanında olduğunu söylerken sömürenler. Bir yanda jakoben zihniyet, diğer yanda milletiyle aynı istikamete bakan anlayış var. Dünyanın pek çok yerinde ve bölgemizdeki kimi ülkelerde de benzer mücadeleler yaşandı.

Macron'a: Bu bir vaka

- Fransa'nın başındaki zat şaşırmış, yatıyor kalkıyor Erdoğan'la uğraşıyor. Önce sen kendine bir bak. Dün Kayseri'de de söyledim. Bu bir vaka, kontrolden geçmesi lazım.

- Bir de Hollanda'da bir milletvekili müsveddesi var. Kalkmış bizimle ilgili bir şeyler yapıyor. Bir defa haddini bil. Haddini bil, kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi? Haddini bileceksin.

- (Wilders'in paylaşımı ile ilgili) Hollanda’da bir milletvekili müsveddesi var, Haddini bil. Faşizm bizim kitabımızda yok, faşizm sizin kitabınızda var. Faşizmi Almanya'da yaşadık, İtalya'da yaşadık, siz onlarla beraber yol yürüdünüz.

- Bizim kitabımızda sosyal adalet var.

- Şu anda 4 milyon göçmeni topraklarımızda biz beslemiyor muyuz? Biz barındırmıyor muyuz?

- Suriye'de 4 milyon insanın hepsine sahip çıktık. Şimdi orada briket evler yapıyoruz. İdlib'de evsiz kalan insanları yerleştirme gayreti içindeyiz. Almanya söz verdi. Sonra 50 dereden 50 su getirdiler. Bunların sözlerine inanılmaz. STK'larımızla biz bu yolda devam ederiz, bu briket evleri yaparız dedik.

- Oradaki kardeşlerimizin daveti ile Libya'dayız. Suriye'de Suriye halkının davetiyle oradayız. İlla zalim Esed'in davetini beklemeyiz bu konuda. Mazlumların yanında olmak için izin almayız.

- Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer alıyoruz diye suçlanıyoruz. Bazı Amerikalılar İlham kardeşimi arıyor, 'Biz sizin yanınızda kimin yer aldığını biliyoruz, Erdoğan var, Türkiye var. Yeri gelirse Türkiye'ye yaptırım uygularız' diyorlar. Siz kiminle dans ettiğinizin farkında değilsiniz. Yaptırımın neyse geç kalma. Biz sizden F-35 için adım attık, paramızı ödedik, siz F-35'lerimizi vermediniz. 'S-400'leri Rusya'ya geri gönderin' dediniz. Biz kabile devleti değiliz, biz Türkiye'yiz Türkiye.