Erdoğan: Ülkemizin geleceği konusunda AK Parti'den başka proje yok

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin kuruluşunun 19. yılında yaptığı konuşmada ülkenin geleceği konusunda AKP'den başka "vizyon, proje, siyasi teşekkül" olmadığını savundu.

Erdoğan AKP içindeki tartışmalara da değindiği konuşmasında "AKP'ni Papatyaları" yazısını yazan Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ı isim vermeden kınadı. Erdoğan "Bu fitne ateşini basiret ve ferasetle davranarak söndüreceğimize inanıyorum" diye konuştu.

İstanbul Sözleşmesi'ne de isim vermeden değinen Erdoğan "Ailenin temeline dinamit koyan hiçbir anlayış, hiçbir düzenleme, hiçbir ideoloji insani olmadığı gibi meşru da değildir" diye konuştu.

Erdoğan "Aileyi merkeze alan özgün ve öncü metinler çıkarma kapasitesine sahip olduğumuza inanıyorum. Kopenhag kriterleri diyeceğimize Ankara kriterleri der, yolumuza devam ederiz" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

- Bu partinin kurucusu bizahiti milletimizin ta kendisidir.

- Şahsi emellerinin peşine düşenler oldu ve onlar siyaset tarihinin tozlu raflarında yer aldı.

- Ülkemizin ve milletimizin geleceği konusunda AK Parti'den başka vizyon proje siyasi teşekkül bulunmuyor.

- Bu hareket bu dava Selçuk'lunun kalbi, Osmanlı'nın vicdanı Cumhuriyet'in aklıdır. Bizim hareketimiz, bizim davamız, Her şeyden önce Allah Kelamını ve onun nebisini rehber edinmiştir.

- 19 yıl önce ne söylüyorsak bugün de aynısını söylüyoruz. AK Parti milletimizin özleminden ve taleplerinden doğmuştur. AK Parti'nin mayasını milletimiz yoğurmuştur.

- AK Parti'nin milletimizin partisi olduğunun nişanesi girdiği ilk seçimden beri birinci olarak çıkmayı başarabilmesidir.

- Kendilerini milletin üstünde gören, ve ülkenin de sahibi sanan bir avuç azgın azınlığın nasıl bürokrasiden medyada ilişkilendiği bize nasıl tuzaklar kurduğunu hatırlıyoruz.

- 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde iyice ayyuka çıkan hukuksuz ahlaksız pervasız girişimlerin hiçbirine eyvallah demedik. Bunun bedelini de kapatma davasıyla ödedik.

'Zamanı gelince bazı şeyleri açıklayacağız'

- Zamanı gelecek bazı şeyleri çok açık net de ortaya koyacağız, şahitleriyle beraber koyacağız. Bu milletin derdiyle dertlenenlerin kimler olduğunu milletim bilecek ama zamanı var.

- Gezi olaylarıyla sokakları işgale, çukur eylemleriyle mahalleleri bölmeye çalıştılar. PKK'sından DEAŞ'ına kadar tüm terör örgütlerini en azgın şekilde üzerimize saldılar. 15 Temmuz'da darbe girişimine kalkıştılar.

- Yürüttüğümüz harekatlarla bu saldırılara karşı cevaplarımızı anladıkları dilden verdik. Bugün de verdik ha.

- Bak bizim Oruç Reis'imize sakın ha saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar. Her saldırının görünmeyen hançeri olan ekonomiyi, kur, faiz, enflasyon üçgeninde daha güçlü bir şekilde devreye soktular. Bu konuda da gereken tedbirleri alarak ekonomimizi güçlendirdik.

- Türkiye için sadece hayal kurmakla kalmadık, hayallerimizi tek tek gerçeğe dönüştürdük. Eğitim bütçesini 131 milyar liraya çıkardık.

- İnşa ettiğimiz şehir hastaneleriyle sağlıktaki başarı çıtamızı daha da yükseğe çıkardık.

- 81 kente üniversite kurduk. Üniversite öğrenci sayımız 8 milyonu buldu. Üniversitelerimizi tek tip olmaktan çıkarıyoruz.

- Ülkemizin 60 yıllık hayali olan yerli otomobili 2022 sonunda banttan indireceğiz.

'Salgın sonrası şahlanma dönemine gireceğiz'

- Ana muhalefet diyor ki IMF'den borç alın. Bu sizin işiniz, bizim böyle bir derdimiz yok. Biz ne diyoruz: Biz bize yeteriz...

- Türkiye tarımda Allah'ın izniyle patlama üzerine patlama yapacak ve dünyanın sayılı tarım ülkelerinden biri haline gelecek.

- 2013'ten günümüze kadar olan dönemi 'mücadele' dönemi olarak adlandırıyorum. Bu dönemdeki her saldırının ülkemize ağır bedelleri oldu.

- Salgının ve etkilerinin geçmesiyle ekonomide yeni bir döneme gireceğiz. Bu dönemin şahlanma dönemi olacağına inanıyorum.

- Toplumun değişim taleplerine cevap vermeyi, bütün vatandaşlarımızın hukukunu kararlılıkla savunmayı ilke edindik.

- Partimizin 4 milyon 800 bini aşan kadın kolları üye sayısı var. Böyle bir partinin kadın hakları konusunda aktif olmaması mümkün mü?

'Ailenin temeline dinamit koyan hiçbir düzenleme meşru değildir'

- Kadınlar için yaptığımız hizmetler saymakla bitmiyor. Çünkü AK Parti dedelerimiz kadar hatta onlardan fazla ninelerimizin partisidir. Çünkü biz şunu biliyoruz: Cennet annelerimizin ayakları altındadır. Çünkü AK Parti delikanlılarımız kadar hatta daha fazla genç kızlarımızın partisidir.

- Geldiğimiz bu noktada kadınların elde ettikleri kazanımları hiç kimse inkar edemez.

- İlla bir tanımlama yapılacaksa Türk milleti 'aile erkil' bir millettir.

- Ailenin temeline dinamit koyan hiçbir anlayış, hiçbir düzenleme, hiçbir ideoloji insani olmadığı gibi meşru da değildir.

- (Abdurrahman Dilipak'ın yazısı) AK Parti'nin kadınları için, öbür tarafta AKP'nin papatyaları gibi yakıştırmalarla, yeşil sermaye gibi yaklaşımlarla, ben ağzıma almaktan edep ediyoruz, küfri bir ifadeyi kullanmak suretiyle, bu tür yakıştırmalarının içine giren köşe yazarları noktasında da, tüm kadın kollarım adına ve tüm kadınlar adına kendilerini kınıyorum.

- Bazı tartışmalara artık bir nokta koymanın zamanı geldi. Bu memlekete hizmeti geçmiş bazı isimler asla tasvip edemeyeceğimiz çirkin ifadelerle bu tartışmanın içinde yer aldılar. Biz her türlü eleştiriye saygı gösteriyoruz. Ama kadınlarımızın onuruna, iffetine yönelik en küçük bir saldırıya da müsade etmeyiz. Birilerinin burada edebimizin elvermeyeceği ifadelerle Ak Partili kadınları istismar etmesine sessiz kalamayız. Biz aile kurumunu zayıflatacak hiçbir işin içinde yer almayız. Hiç kimsenin tartısına sunacak da değiliz. Benim kadın kollarımın başkanına "İstifasını vermelidir" diyenler, sana mı soracak? Sizlerden icazet almaya ihtiyacımız yok.

- Kadına yönelik şiddet konusundaki hassasiyetimiz insana saygımızdan olduğu kadar aile kurumumuza yaklaşımından da kaynaklanıyor.

- Aileyi merkeze alan özgün ve öncü metinler çıkarma kapasitesine sahip olduğumuza inanıyorum. Kopenhag kriterleri diyeceğimize Ankara kriterleri der, yolumuza devam ederiz.

- Bu ateşi körükleyenler kadına şiddetle mücadeleden bir adım olsun geri gideceğimizi sanıyorlarsa şimdiden bilsinler ki hüsrana uğrayacaklar.

- Bu fitne ateşini basiret ve ferasetle davranarak söndüreceğimize inanıyorum.