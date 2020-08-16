Erdoğan talana açılan Ayder Yaylası’nda

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize programının üçüncü gününde “kentsel dönüşüm” adı altında yapılan çalışmaları incelemek üzere Ayder Yaylası’na gitti.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'ndaki gezisinde Erdoğan’a Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da eşlik etti.

Kurum Haziran ayında yaptığı açıklamada Ayder Yaylası’na bir otel açacaklarını ve 1700 araçlık bir otopark yapacaklarını açıklamıştı. Ladin ve kayın ormanlarıyla kaplı Ayder Yaylası’nın talana açılması tepki çekmişti.

Erdoğan’ın daha sonra deniz dolgusuna inşa edilecek Rize-Artvin Havalimanı’ndaki çalışmaları da inceleyeceği belirtildi.