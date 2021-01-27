Erdoğan Saadet Partisi'ni karıştırdı: 'Padişahlıkla mı yönetiliyoruz?'

Saadet Partisi'nin önemli isimlerinden Oğuzhan Asiltürk'ün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, konuya ilişkin bir televizyon programında "İleride şöyle mi yaparız böyle mi yaparız demenin zamanı o noktaya geldiğimiz zaman, seçime bir hafta kala buna karar verilir. Yapılır. Ondan önce bunu açıklarsam bir bölünme meydana gelir. Ben bunu açıklamam. Ne yapacağım kalbimde durur. İki topluluk var. İkisiyle de görüşerek bizim davamızın başarıya ulaşmasında en doğru yol hangisiyse ona karar verir ilan ederiz" açıklamasında bulunurken, bu sözler tepki çekti.

Saadet Partili avukat Ali Aktaş, Oğuzhan Asiltürk'ün açıklamalarına tepki gösterirken, "Padişahlıkla mı yönetiliyoruz? Partinin seçilmiş kurulları var. Bir kişi karar veremez. Saadet Partisi, tek kişinin kalbinde sakladığı görüşü açıklamak suretiyle politik kararların alındığı bir yer değildir, olmamalıdır. Saadet Partisi, krallıkla yönetilmiyor. Bir tür 'Allah'ın yeryüzündeki gölgesi' gibi hareket edilerek seçilmiş kadrolara koyun muamelesi yapılamaz" dedi.