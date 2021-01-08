Erdoğan'dan Saadet Partisi'ni bölme ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden Oğuzhan Asiltürk'e yaptığı ziyaretin, Millet İttifakı ile hareket eden Saadet Partisi'ni bölme amacı taşıdığı iddia edildi. Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile anlaşamadığı belirtilen Asiltürk'e yapılan ziyaret sonrasında Erdoğan özel kalemine de talimat verdi.

Fatih Ergin'in haberi şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Görüş’ün sembol isimlerinden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Oğuzhan Asiltürk’e dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi. AKP çevreleri, Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etmesini reform süreci öncesi Cumhur İttifakı’na "balans ayarı" olarak yorumlarken, SP’li Asiltürk’e yapılan ziyaretin ise ittifakı genişletmek amacı taşıdığını ifade etti.

Saadet Partisi’nin gelecek seçimlerde Millet İttifakı’nda ya da Gelecek Partisi ve DEVA Partisi ile kurulacak bir ittifakta yer almamasını isteyen Erdoğan’ın Temel Karamollaoğlu ile anlaşmazlık yaşadığı belirtilen Asiltürk’ten destek istediği öğrenildi. Görüşmede Erdoğan’ın Asiltürk’e SP’nin yerinin Cumhur İttifakı olması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

Diğer yandan Saadet Partili kaynaklar ise, Asiltürk’ün de Cumhur İttifakı’ndan yana bir eğilimi olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’a "Oğuzhan bey ararsa ben aramışım gibi özel davranacaksın" dediğini öne sürdü.