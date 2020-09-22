Erdoğan Macron'la telefonda konuştu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda görüştü.

Görüşmede, Türkiye-Fransa ve Türkiye-AB ilişkileri ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki gerginliğin sebebinin Türkiye'nin ve Kıbrıs Türkleri'nin bölgedeki meşru haklarının yok sayılması olduğuna işaret etti.

Konuya dair Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada AKP'li Erdoğan'ın "Türkiye'nin kimsenin hakkında gözü olmadığını ancak kendi haklarını da kimseye yedirmeyeceğini" söylediği aktarılırken, "sorunların çözümü için diyalog ve işbirliğini savunduğu" ifadeleri yer aldı.