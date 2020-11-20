'Erdoğan, İnsan Hakları Günü'nde eylem planı açıklayacak'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrasında açıkladığı "İnsan Hakları Eylem Planı" konusunda Adalet Bakanlığı'nın çalışma yürüttüğü öğrenildi.

Türkiye, konuya ilişkin haberinde söz konusu eylem planının 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde Erdoğan tarafından açıklanacağını duyururken, paketin içeriğinde ise "özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü, kadın, engelli, çocuk ve gençlik hakları" gibi başlıkların bulunduğunu öne sürdü.

Adalet Bakanlığı, taslağa son şeklini verdikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunacak.

Habere göre daha sonra, "eylem planı" için mevzuatta eksik bulunduğu belirtilen konularda yeni yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalara başlanacak. Düzenlemenin önümüzdeki yıl hataya geçeceği ifade ediliyor.