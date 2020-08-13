Erdoğan ile Merkel Doğu Akdeniz'i görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

Açıklamada Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'deki sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde hakkaniyet ve diyalog temelinde çözülmesinden yana olduklarını ifade ettiği kaydedilirken, görüşmede, Türkiye-Almanya ilişkilerini geliştirmeye yönelik adımların da değerlendirildiği belirtildi.