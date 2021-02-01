'Emekçiler ücretsiz olarak aşılanmalı, göçmen işçiler yok sayılmamalıdır!'

DİSK GIDA-İŞ Sendikası, işçilerin aşılanması ile ilgili açıklama yaptı.

Sendika Genel Başkanı Seyit Aslan imzalı açıklamada başta gıda işçileri olmak üzere tüm işçilerin ücretsiz ve öncelikli aşı olması gerektiği söylenirken, "Göçmen işçiler aşılama sayımında yok sayılmamalı, bu hesaplara dahil edilmelidir!" denildi.

Açıklama şöyle:

"Aşıda patent kaldırılmalı yeterli aşı hızla temin edilmelidir, işçi ve emekçiler ücretsiz olarak aşılanmalı, göçmen işçiler aşılanma konusunda yok sayılmamalıdır!

Pandemi süresince hiç durmadan üretim yapan fabrikalarda, işletmelerde çalışan işçiler aşılanma sırasında öncelikli olmalıdır. İlk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden bugüne aralıksız çalışan ve çarkları ölüm ve hastalık riskine rağmen döndüren işçiler patronların-sermayenin karlarını arttırmasına rağmen aşı listesinde maalesef sıraya bile giremediler.

'Emekçilerin çoğu tezgah başında virüse yakalandı'

Geçtiğimiz yılı pandemiye rağmen kazançla kapatan sermayedarlar önceki yıllara oranla kârlarını 3-4 katı arttırmış durumda. Ancak aynı patronların işçileri için böyle bir durum söz konusu değil. İşçilerin emekçilerin büyük çoğunluğu tezgah başında Covid-19’a yakalandı. Yine işçilerin önemli bir kısmı hayatını kaybetti veya aile bireylerine virüsü taşıdı.

Çarklar aralıksız dönmeye devam ettiği sürece virüsün işçiler arasındaki yayılımı hız kesmeyecek gibi. Kârlarına kâr katan patronlar aşı olma konusunda da sınıfsal avantajlarını kullanmaktan geri durmadılar. Oysa ki öncelikli olması gereken işçilerdir, özellikle temel ihtiyaçların üretiminde çalışan gıda sektöründe çalışan işçiler. Çünkü her gün evlerinden fabrikalara giderken veya evlerine dönerken virüse yakalanma ve virüsü bulaştırma riski altındalar. Yaş sıralamasına bakılmaksızın işçiler bu konuda öncelikli olmalı!

Başta gıda işçileri olmak üzere tüm işçiler ücretsiz ve öncelikli aşı olmalıdır!

Aynı zamanda Türkiye işçi sınıfına önemli oranda katılım sağlayan göçmen işçiler aşılama sayımında yok sayılmamalı, bu hesaplara dahil edilmelidir!"