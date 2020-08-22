'Eksen değiştirdi', 'cari fazla ilan etti', 'kol' paylaştı, 'susma kararı' aldı: 'Müjde'nin ilk yansımaları...

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süredir merak konusu haline gelen "müjde"yi açıkladı.

Erdoğan, Karadeniz açıklarında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulunduğunu, bu rezervin 2023 yılında kullanıma açılmasını hedeflediklerini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamasının öncesinde ve sonrasında dikkat çeken açıklamalar ve paylaşımlar gelirken, yaptığı paylaşım ve açıklamalarla en çok dikkat çeken isim Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu.

'Eksen değiştirdi, cari fazla ilan etti'

Erdoğan'ın konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamadan sonra "eksen değiştirecek" bir müjdeden söz eden Albayrak, Türkiye'nin 6 yıllık gaz ihtiyacını karşılayacağı söylenen gaz rezervine ilişkin "Buradaki potansiyelle gündemimizde cari açığı değil cari fazlayı konuşacağımız dönemin başlayacağını görmüş oldum" ifadesini de kullandı.

CHP'den 'susun' talimatı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına kısa bir süre kala CHP içinde dikkat çeken bir talimat gündem oldu.

CHP'den parti yöneticilerine ve milletvekillerine, "Cumhurbaşkanının Bugün yapacağı açıklamalar hakkında yazılı ve görsel medyaya açıklama yapmamaları, sosyal medya üzerinden görüş bildirmemeleri önemle rica olunur" talimatı gitti.

Susmayanlardan sevinç açıklaması

CHP'de verilen bu talimata karşın sevincini dile getirenler oldu.

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, "Sevindik. Enerjide dışa bağlılığımızı minimize edecek bu kaynağı en verimli bir şekilde milletimizin refahı, ülkemizin güçlenmesi için kullanmak temel görev ve sorumluluktur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.

CHP'li vekil Tuncay Özkan'dan "Müjde olarak, doğal gaz bulunduğu açıklanırsa buna çok seviniriz. Halkımızın menfaatine bir an önce devreye alınması en büyük beklentimiz olur. Milletimize hayırlı uğurlu olsun deriz" açıklaması gelirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Bulunan doğalgaz rezervinin milletimizin refahını ve ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum. Denizlerimizde ailelerinden uzakta aylar boyunca fedakarca çalışan Fatih Sondaj Gemisi’nin tüm mürettabatına da şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.

Bulunan doğalgaz rezervinin milletimizin refahını ve ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum. Denizlerimizde ailelerinden uzakta aylar boyunca fedakarca çalışan Fatih Sondaj Gemisi’nin tüm mürettabatına da şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/83WEYG5Tzn — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 21, 2020

Bakanlardan açıklamalar

Mevlüt Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın verdiği müjde ile tam bağımsızlık yolunda dev bir adım daha atıyoruz. Enerjide de oyun kurucu oluyoruz! Hedef 2023!

Sakarya gaz sahamız milletimize hayırlı olsun.

Süleyman Soylu: Elhamdülillah... #MüjdelerOlsun

Abdülhamit Gül: Fatih ile Türkiye Çağı'nın kapısı açılıyor.

Ruhsar Pekcan: Fatih sondaj gemimizin Karadeniz'de keşfettiği,ülkemize gelir getirecek,iş dünyamızın rekabetçiliğine olumlu katkı sağlayacak doğal gaz rezervleri ülkemize hayırlı olsun

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: