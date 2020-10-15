Ekibinde Covid-19 görülen Kamala Harris seyahatlerini erteledi

Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın seçim kampanya ekibi, başkan yardımcısı adayı Kamala Harris'in uçuş ekibinde bir kişinin ve iletişim direktörünün Covid-19'a yakalandığını açıkladı.

Harris'in söz konusu iki kişiyle de yakın temasta olmadığı ancak 19 Ekim'e kadar "tedbir amaçlı olarak" seyahatlerini erteleyeceği belirtildi.

Kamala Harris, bugün Kuzey Karolina'da seçmenlerle bir araya gelmeyi planlıyordu.

ABD'de başkanlık seçimleri 3 Kasım'da yapılacak, ancak erken oylama ve posta yoluyla ülkede şimdiye kadar 17 milyondan fazla kişi oy kullandı.