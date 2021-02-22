'E-ticaret hacmi yüzde 93 artış gösterdi'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, e-ticarette artış yaşandığını açıkladı.

Bakan Varank, "E-ticaret hacmi Haziran 2020 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 93 gibi rekor bir artış gösterdi" diye konuştu.

Son yıllarda zaten yükselişte olan e-ticaret sektörü pandemiyle birlikte tırmanışa geçti. Mağaza açmaktan daha uygun maliyetli depolarda, daha az sayıda işçiyle çalışmak şirketlerin de işine geliyor. Öte yandan sırf pandemi sürecinde onlarca kuryenin yaşamını yitirdiği biliniyor.