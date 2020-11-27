Davutoğlu Covid-19'a yakalandı

Eski AKP'li Başbakan Ahmet Davutoğlu koronavirüse yakalandı.

Haber Merkezi

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Ahmet Davutoğlu'nun Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Özcan "Dün ortaya çıkan belirtiler üzerine Sn. Genel Başkan’ımız Ahmet Davutoğlu bugün Covid-19 testi yaptırmış ve sonuç maalesef pozitif çıkmıştır. Kendisinin sağlık durumu şu an iyidir ve evinde istirahat halindedir. Sayın genel Başkanımıza acil şifalar diliyoruz. Dualarımız kendisiyle" paylaşımında bulundu.