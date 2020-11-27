Davutoğlu Covid-19'a yakalandı

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Ahmet Davutoğlu'nun Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Özcan "Dün ortaya çıkan belirtiler üzerine Sn. Genel Başkan’ımız Ahmet Davutoğlu bugün Covid-19 testi yaptırmış ve sonuç maalesef pozitif çıkmıştır. Kendisinin sağlık durumu şu an iyidir ve evinde istirahat halindedir. Sayın genel Başkanımıza acil şifalar diliyoruz. Dualarımız kendisiyle" paylaşımında bulundu.

Dün ortaya çıkan belirtiler üzerine Sn. Genel Başkan’ımız @Ahmet_Davutoglu bugün Covid-19 testi yaptırmış ve sonuç maalesef pozitif çıkmıştır.



Kendisinin sağlık durumu şu an iyidir ve evinde istirahat halindedir.



Sn. Gnl.Bşk.’ımıza acil şifalar diliyoruz. Dualarımız kendisiyle. — Serkan Özcan (@serkanozcan1) November 27, 2020