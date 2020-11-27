Davutoğlu Covid-19'a yakalandı

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, Ahmet Davutoğlu'nun Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Özcan "Dün ortaya çıkan belirtiler üzerine Sn. Genel Başkan’ımız Ahmet Davutoğlu bugün Covid-19 testi yaptırmış ve sonuç maalesef pozitif çıkmıştır. Kendisinin sağlık durumu şu an iyidir ve evinde istirahat halindedir. Sayın genel Başkanımıza acil şifalar diliyoruz. Dualarımız kendisiyle" paylaşımında bulundu.
Dün ortaya çıkan belirtiler üzerine Sn. Genel Başkan’ımız @Ahmet_Davutoglu bugün Covid-19 testi yaptırmış ve sonuç maalesef pozitif çıkmıştır.— Serkan Özcan (@serkanozcan1) November 27, 2020
Kendisinin sağlık durumu şu an iyidir ve evinde istirahat halindedir.
Sn. Gnl.Bşk.’ımıza acil şifalar diliyoruz. Dualarımız kendisiyle.
Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Allah'a şükürler olsun genel durumum iyi.— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) November 27, 2020
Çalışmalarımızı karantina süresi boyunca evimden devam ettireceğim.
Bütün hastalarımıza Rabbim’den acil şifa diliyorum. Lütfen önlemlere ve sağlığınıza dikkat edin.