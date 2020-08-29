Danimarka yurttaş bilgilerini ABD istihbaratına açmış

Bir gözlemci raporu, Danimarka Askeri İstihbarat Servisi (FE) ile ABD'nin istihbarat servisi NSA arasındaki kapsamlı işbirliğini ortaya çıkarırken, Danimarka'da büyük bir skandalın patlak vermesine ön ayak oldu.

Danimarka menşeli Danimarka Radyosu'nun (DR) bildirdiğine göre, “çok gizli” bir işbirliği çerçevesinde, Danimarka tarafı ABD'ye sıradan Danimarka yurttaşlarının kişisel telefon görüşmelerine ve metin mesajlarına sınırsız erişim sağlamasının önünü açmış durumda.

Danimarka Radyosunun "ihbarcılar" olarak tanımladığı kaynaklarına göre, NSA potansiyel olarak özel veriler içeren telefon görüşmeleri, internet ve SMS için kullanılan bir iletişim kanalında büyük miktarda ham veri toplayabilme şansına sahip.

DR'nin bildirdiğine göre, FE'nin Danimarka vatandaşları hakkında Danimarka yasalarını ihlal eden bilgileri aktarmış olabileceğine dair göstergeler var.

Buna ek olarak, istihbarat servisinin bir müfettişlik çalışanını gözetlediği ve Danimarka vatandaşları hakkında bilgi aldığı bildirildi.

İstihbarat örgütünün ABD istihbarat topluluğuna aktarılıp aktarılmadığını öğrenmek için kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

FE'nin denetimi birkaç ciddi eleştiriye neden oldu. Konuya dair açıklama yapan Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, "FE'nin denetimi birkaç ciddi eleştiriye neden oldu. Bu ciddi bir mesele... Söz konusu soruşturmanın temeli hükümet tarafından sağlanacaktır. Öyleyse soruşturmanın yapılmasına izin verilmelidir. Tamamlanıncaya kadar başka bir yorumda bulunmayacağım” dedi.

Bu haftanın başlarında gözlemci TET (Tilsynet med Efterretningstjenesterne) tarafından kamuoyuna açıklanan rapor, FE'nin ülke yasalarını ihlal ederek “Danimarka vatandaşları hakkında önemli miktarda bilgi” vermesinin önünü açtığını bildiriyor.

Bu haftanın başlarında, FE şefi Lars Findsen, veri gizliliği yasalarını ihlal etmek, bilgileri vermemek ve kuruluşla ilgili bir soruşturmada sahtecilik yapmak da dahil olmak üzere bir dizi suçla ilgili bir savcı tarafından hakkında bir soruşturma açıldıktan sonra iki meslektaşıyla birlikte bir sonraki duyuruya kadar görevden uzaklaştırıldı.

FE, Danimarka'da ikamet eden hiç kimseyle ilişkili değilse, bilgileri diğer ülkelerin istihbarat servislerine aktarmakta nispeten özgürdür.