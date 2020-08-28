Damat endeksi '100 numaraya' düşürdü

TÜİK, Türkiye'de Ekonomik Güven Endeksi'nin Ağustos'ta aylık bazda yüzde 4,4 artarak 85,9'a yükseldiğini, tüketici güven endeksinin de yüzde 2,2 azalışla 59,6'ya gerilediğini açıkladı.

TÜİK'in açıklamasında ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olmasının genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olmasınınsa genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösterdiği belirtiliyor.

Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan paylaştığı mesajda endeksin üst sınırının 100 olduğu yanılsamasını yaratarak "'Battık, bittik' lobisi yine üzülecek" mesajını paylaştı.

"Battık, bittik" lobisi yine üzülecek.

Ekonomik Güven Endeksi temmuz ayında 82,2 iken, ağustos ayında %4,4 oranında artarak 85,9 oldu.

Durmak yok. Yola devam! pic.twitter.com/5p8wmmYMdl — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 28, 2020

TÜİK'in yayımladığı grafik ise şöyle:

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu

TÜİK'in açıklamasında, "Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı" denildi.

Ağustos'ta reel kesim güven endeksi yüzde 5,8 artışla 105,2; hizmet sektörü yüzde 5,7 artışla 70,5; perakende ticaret sektörü ise yüzde 0,2 artışla 94,9 değerine ulaştı.

TÜİK'in raporunun açıklamalar bölümünde ise endekse ilişkin şu bilgiler veriliyor:

"Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endekstir. Endeks, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşmaktadır.



Ekonomik güven endeksi hesaplamasında, her bir sektörün ağırlığı o sektörün normalleştirilmiş alt endekslerine eşit dağıtılarak uygulanmakta, güven endekslerine doğrudan uygulanmamaktadır. Bu kapsamda tüketici, reel kesim, hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerine ait toplam 20 alt endeks hesaplamada kullanılmaktadır.



Ekonomik güven endeksinin hesaplamasında kullanılan alt endeksler her ayın ilk iki haftasında derlenen veriler kullanılarak hesaplanmaktadır.



Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir."