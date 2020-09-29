Damat bakandan endeks hileleri: 200'lük endeksi bu sefer 120'ye bağladı

Berat Albayrak bir süredir 200 üzerinden değerlendirilen endeksleri 100 üzerinden duyuruyor. 100'ün altına inmesi 'kötüye' işaret eden endeksler böylece 'tavan' yapıyor. Son twitter aktivitesinde bir değişiklik yaptı, grafiğin tavan değerini 120 olarak sundu! Böylece 200 üzerinden 89 olan değer 'başarı' haline geldi.

Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2021-2023 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat, cari açık gibi temel makro göstergelerle belirlediği  Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) bugün açıklayacak.

Sosyal medya hesabından Abayrak, "Yeni Ekonomi Programı öncesinde endekslerimiz güçlü gelmeye devam ediyor. Ekonomik Güven Endeksi bir önceki aya göre %3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi. Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor. Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz" diye yazdı.

Albayrak bir süredir 200 üzerinden değerlendirilen endeksleri 100 üzerinden duyuruyor. 100'ün altına inmesi "kötüye" işaret eden endeksler böylece "tavan" yapıyor. 

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