Erdoğan ve Albayrak'tan Türkiye Sigorta tanıtımında ekonomiye dair pembe tablo

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Beştepe’de Türkiye Sigorta’nın tanıtım toplantısında konuştu.

2016'da kurulan Türkiye Varlık Fonu'ndan sonra "stratejik" diye niteledği bir hamleyi gerçekleştirdiklerini söyleyen Erdoğan "Geçen yıl hazırladığımız pakette reformları hızlandıracağımızı açıklamıştık. Bu yönde 2 kritik adım attık. Eksik kalan yanını da tamamlamış oluyoruz. Ziraat, Halk, Güneş Sigorta, Ziraat, Halk ve Vakıf Emeklilik bundan sonra Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik olarak devam edecek. Böylece 38 bölgeyle ülkemizin en büyük sigorta ve emeklilik şirketini tesis ediyoruz" dedi.

Albayrak ve Erdoğan, Türkiye ekonomisinin salgın döneminde diğer ülke ekonomilerinden olumlu anlamda ayrıştığını savunarak yakın dönemde toparlanmaya tanıklık edileceğini öne sürdü.

Erdoğan salgınla ilgili tedbirlere uyum çağrısı yaptığı konuşmasında ayrıca "Sigara olayına da gelin bu dönem ara verin; içmeyin, kendinize acıyın. Bizi sizi seviyoruz ve o yüzden acıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Ekonomimiz ve sigortacılık sektörümüzdeki tarihi önemden dolayı sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. 2016'da Türkiye Varlık Fonu'nun kuruluşunu gerçekleştirmiştik. 8 farklı sektör, 20 şirket ve taşınmazlardan oluşan güçlü bir portföye ulaştı.

- Bugün de stratejik hamleyi harekete geçiriyoruz. Geçen yıl hazırladığımız pakette reformları hızlandıracağımızı açıklamıştık. Bu yönde 2 kritik adım attık. Eksik kalan yanını da tamamlamış oluyoruz. Ziraat, Halk, Güneş sigorta, Ziraat, Halk ve Vakıf Emeklilik bundan sonra Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik olarak devam edecek.

- Böylece 38 bölgeyle ülkemizin en büyük sigorta ve emeklilik şirketini tesis ediyoruz. Devletin desteği ve teşvikiyle fon tutarı 154 milyar liraya ulaşan Bireysel Emeklilik Sisteminde yapılacak atılımlarla reel sektöre uzun vadeli ve düşük maliyetli büyük bir kaynak sağlanabilecektir. Birbirini tamamlayan kamu sermayeli 6 köklü kurumumuzun faaliyetlerinin tek çatı altında toplanması bu şirketlerin verimliliğini artıracak, maliyetleri düşürecek, sektöre yeni bir dinamizm kazandıracaktır

- Türkiye Sigorta yenilikçi bakış açısıyla daha geniş kesimlere ulaşmak adına önemli bir misyon üstlenecektir. Kazanç gayesi yanında sektör ve kamu yararını da düşünmesi yenilikçilik açığını giderecektir. Sigorta ve emeklilik tarafında önemli gelişmelerin yaşanmasını bekliyoruz. Adını gücünden alan Türkiye Sigorta'nın küresel rekabette ülkemizi zirveye taşımasını ümit ediyorum.

- Biz bu dönemde ne ekonomimizin ne sağlık sisteminin çökmesine izin verdik.

- Ekonomide 2020 yılının ikinci çeyreğinde Japonya yüzde 10, Almanya yüzde 11.7, Fransa yüzde 19, İngiltere yüzde 21.7, İspanya yüzde 22.1 oranında daraldı. İlk çeyrekte yüzde 4.4 büyüyen Türkiye ikinci çeyrekte yüzde 9.9 küçülme oranıyla bu ülkelerden ayrışmıştır.

- Vatandaşlarımızı, sanatkarı, esnaf ve firmalarımızı salgının olumsuz etkilerine karşı korumaya aldık.

- Böyle bir salgından hasarsız çıkmak mümkün değil. Kimi iş kollarında bizim de menfi etkilendiğimiz bir gerçektir. Ancak diğer ülkelere göre bu etkiyi asgari düzeyde tutmayı başardık. Normalleşme adımları ile ekonomimizi yeniden rayına oturttuk.

'Otomotiv ve konut satışlarında rekor kırdık'

- Finansmana erişim kolaylıkları ve uygun kredi imkanları sayesinde otomotiv ve konut satışlarında rekor kırdık.

Normalleşmeyle birlikte ihracatımızdaki toparlanmanın sürdüğünü görüyoruz. Altın hariç ihracatın ihracatı karşılama oranı ağustosta yüzde 82.9 oranında gerçekleşmiştir.

- Turist sayısının ilk 8 ayda 10 milyona ulaşması bir diğer gelişme.

- 2020 yılı Temmuz ayı itibariyle sektörün yıllıklandırılmış öz kaynak kârlılığı ve aktif kârlılığı sırasıyla yüzde 11.8 ve yüzde 1.6 olarak gerçekleşmiştir.

- Sermaye yeterlilik oranı yüzde 19.2 ile yüzde 8 olan yasal asgari seviyenin oldukça üstündedir.

- Ülkemiz gecelik faizlerin yüzde 7 bin 500'lere çıktığı günleri yaşamıştır. Vergi gelirlerinin faiz ödemelerini karşılayamadığı dönemler gördük. IMF kapılarında bir kaç milyar dolar için avuç açtığımız günleri hatırlıyoruz.

- Türkiye'yi kur, faiz, enflasyon üzerinden sıkıştırma gayretlerini boşa çıkarmayı sürdüreceğiz. Kritik bir virajdan geçiyoruz. Dünyada dengeleri alt üst eden bu saldın bizim gibi üretim kapasitesi yüksek ülkelerin üzerinde yepyeni fırsat pencereleri de açmıştır. Ülkemiz inşallah bu salgın sürecinden inşallah ekonomide de güçlenerek çıkacaktır.

- Milletimizin tüm fertlerinin tam bir seferberlik içinde tedbirlere sarılması gerekiyor. Türkiye Sigorta bunun garantisi olacaktır. Ne karamsarlığa kapanacağız ne rehavete gireceğiz. Milletimizi bir kez daha temizlik, maske, mesafe kuralına uymaya davet ediyorum.

- Vazgeçin bu dönemde şu düğünlerden, yemekli merasimlerden. Buralardan aldığımız olumsuz haberler bizi üzüyor. Özellikle sigara olayına da gelin bu dönem ara verin; içmeyin, kendinize acıyın. Bizi sizi seviyoruz ve o yüzden acıyoruz.

Albayrak: Türkiye Sigorta reformist hareketlerden birisi olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

- Kamu sigorta ve emeklilik şirketlerinin birleşmesinden doğan Türkiye Sigorta reformist hareketlerden birisi olacak. Türkiye Sigorta sektöre yön verecek, bölgesel ve küresel rekabette güçlü bir piyasa oyuncusu olacak. İstikrarlı büyümenin devamlılığı adına önemli bir misyon üstlenen Türkiye Sigorta'nın önümüzdeki dönemde global marka olma hedefiyle ülkemizi daha etkin bir yere taşıyacağından eminiz.

- Finansal piyasalarda iyileşmeye katkı sağlaması noktasında daha ciddi bir noktaya ulaşacak.

- Türkiye güçlü ekonomisiyle dünya ekonomilerinin krizden geçtiği bu dönemde yatırım ve projelerine hatta stratejik hedeflerine hız kesmeden devam ediyor. Bir yatırım malı olan bir sermaye malı olan fonlama açığı oluşturmayan altını kenara koyduğumuzda cari açığımız düşmeye devam ediyor. Katma değerli üretime ve istihdama dayalı büyümeye devam ediyoruz.

- 40 milyar dolarlık turizm geliri cebimizde vardı. Turizm gelirlerini de koyunca Türkiye bu yıl da cari açık değil, cari fazla ile devam edecek.

- Yakın dönemde toparlanmanın, ekonominin tüm paydaşları, vatandaşlarımız nezdinde ciddi şekilde hissedilmeye başlandığına şahit olacağız.