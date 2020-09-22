Tüketici güven endeksi buzdolabına bağlandı!

Eylül ayı için Tüketici Güven Endeski açıklandı. Buna göre mevsim etkilerinden arındırılmış endeks Eylül ayında 82,0 olarak belirlendi.

Tüketici Güven Endeksi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından yararlanılarak hesaplanıyor.

TÜİK açıklamasında endeksin Ağustos ayında 79,4 olan değerinin Eylül ayında 82,0 yükselediği ve böylece yüzde 3,7 arttığı söyleniyor.

Ağustos ayında yayımlanan raporda endeks hesaplamasının bileşenleri.

Açıklamada ve açıklamayla ilgili haberlerde üzerinde durulmayan "endeks" gerçekleriyse şöyle özetlenebilir:

Endeks yine 100 değil 200 üzerinden oluşturulan bir endeks. 100'ün altındaki her değer kötümserlik, 100'ün üzerindeki değerlerse iyimserlik olarak yorumlanıyor.

Endeks hesaplamasında yapılan bir düzenlemeyle bir anda endeks 15 puan birden artmış oldu. Ağustos ayında kurumun yaptığı açıklamada Ağustos ayı mevsim etkilerinden arındırılmış endeks değeri 59,6 olarak belirtilmişti. Bu ay yapılan açıklamada Ağustos ayı endeks değeri 79,4 olarak görülüyor.

Eylül ayında yayımlanan raporda endeks hesaplamasının bileşenleri.

Endeks hesaplama yönteminde yapılan değişiklik gerçekten üzerinde durulmaya değer. Bu değişiklikle "işsizlik beklentisi" tüketici güven endeksi hesaplamasından çıkarıldı ve "12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi" endekse eklendi! Yani işsiz sayısı konusundaki beklentiler, tüketici güven endeksini artık etkilemiyor ama "önümüzdeki yıl buzdolabımı değiştirmeyi düşünüyorum" diyebilme ölçüsü etkiliyor.

Tüketici güven endeksi, fiyatlar, ücretler, kiralar ya da kur değerleri gibi somut verilerin toplanmasına değil, yapılan "psikolojik" anketlere dayandığı ölçüde itibar gören istatistikler arasında yer almıyor.

Öte yandan açıklanan endeks verileri, hanelerin maddi durumlarına ilişkin beklentilerinde, genel ekonomik duruma ilişkin beklentilerinde göreli bir iyileşme olduğunu öne sürüyor. İşsiz sayısı beklentisi konusundaysa bir değişiklik yok.

Bakan Albayrak'tan endeks klasiği

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da açıklanan tüketici 'güven endeksi' ile ilgili paylaşım yaptı.