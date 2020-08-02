Covid pozitif faşist Bolsonaro: Antibiyotik alarak günlük hayatıma devam ediyorum

Koronavirüs testi üç kez pozitif çıkan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, pandemiye karşı ciddiyetsiz tavrını sürdürüyor.

Bolsonaro, son olarak akciğer enfeksiyonu için antibiyotik almaya başladığını ve işine normal şekilde devam ettiğini açıkladı.

Bolsonaro, eşi Michelle Bolsonaro'nun ve Bilim ve Tekonoloji Bakanı Marcos Pontes'in de Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Ülkede vaka artışlarına karşın hava trafiği bu hafta açıldı. Kara ve deniz yolunda trafik yasağıysa 30 gün daha uzatıldı.

Brezilya Sağlık Bakanlığı'nın günlük raporuna göre, ülkede Covid-19 kaynaklı ölüm sayısı 91 bin 263 oldu. Ülkede toplam vaka sayısıysa 2 milyon 610 bin 102'ye yükseldi.

Resmi verilere göre, ülkede Covid-19'dan en çok etkilenen şehir 529 bin 6 vakayla ve 22 bin 710 ölümle Sao Paulo oldu. Sao Paulo'yu 163 bin 642 vaka ve 13 bin 348 ölümle Rio de Janeiro, 171 bin 468 vaka ve 7 bin 661 ölümle Ceará izledi.

Brezilya, dünyada ABD'nin ardından Covid-19'dan en çok etkilenen ikinci ülke konumunda.