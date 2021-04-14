'Covid-19 nedeniyle hastanede ağır hasta olarak yatanların büyük bir kısmında diyabet var'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Küresel Diyabet Sözleşmesi"nin lansmanı vesilesiyle bir açıklama yayınladı.

Yazılı açıklamada, "Diyabet konusunda acil önlem alma ihtiyacı her zamankinden daha açık" ifadesini kullanan Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus, “Son 40 yılda şeker hastası olanların sayısı dört katına çıktı" dedi.

Erken ölme riskinin düşmek yerine arttığı tek büyük bulaşıcı olmayan hastalığın diyabet olduğuna dikkat çeken Ghebreyesus, "Covid-19'dan dolayı hastanede ağır hasta olarak yatan insanların büyük bir kısmında diyabet var" dedi.

'Şu anda insülin pazarına üç şirket hakim'

Uygun fiyatlı insüline erişimi artırmanın aciliyetine dikkat çeken Ghebreyesus şöyle dedi:

"En acil çalışma alanlarından biri, düşük ve orta gelirli ülkelerde diyabet teşhis araçlarına ve ilaçlarına, özellikle insüline erişimi artırmaktır,

DSÖ'nün 2019'da insülinin ön yeterliliği için pilot programın başlatılması önemli bir adım olmuştur. Şu anda insülin pazarına üç şirket hakimdir. Daha fazla üretici tarafından üretilen insülinin ön yeterliliği, şu anda talebi karşılamayan ülkelerde kalite garantili insülinin bulunabilirliğini artırmaya yardımcı olabilir. Buna ek olarak, ülkelerin karşılayabileceği fiyatlarla talebi karşılamaya yardımcı olabilecek yollar hakkında insülin ve diğer diyabet ilaçları ve tanı araçları üreticileri ile görüşmeler halihazırda devam etmektedir."

'Sadece insülin kıtlığı yaşamıyoruz'

İnsülinin tek başına kıtlığın yaşandığı ürün olmadığına dikkat çeken DSÖ yöneticisi, birçok insanın kan şekeri ölçüm cihazları ve test şeritlerine erişmekte ve bunları satın almakta zorluk çektiğinin altını çizdi.

Ek olarak, tip 2 diyabetli tüm yetişkinlerin yaklaşık yarısının teşhis edilmemiş durumda olduğunu söyleyen Ghebreyesus, tip 2 diyabetli kişilerin yüzde 50'si ihtiyaç duydukları insülini alamadıkları ve bunun da erken ölüm, uzuv ampütasyonları ve görme kaybına ön ayak olduğunu belirtti.

Küresel Diyabet Sözleşmesi'nin diyabet bakımı için küresel kapsam hedefleri belirleyerek ilerlemeyi katalize etmeye odaklanacağını söyleyen DSÖ yöneticisi, sözleşmenin hükümetlerin diyabet önleme ve tedavisini temel sağlık hizmetlerine ve genel sağlık sigortası paketlerinin bir parçası olarak kabul etme taahhüdünün yerine getirmelerini sağlamayı hedeflediğini belirtti.

DSÖ, yeni Küresel Diyabet Sözleşmesi'yle şeker hastalığını önleme çabalarına destek ve insülinin keşfinden 100 yıl sonra ihtiyaç duyan herkese tedavi sağlamayı amaçlığını söylüyor.

Sözleşme, Toronto Üniversitesi'nin desteğiyle DSÖ ve Kanada hükümeti tarafından ortaklaşa düzenlenen Küresel Diyabet Zirvesi'nde bugün açıklanıyor.