Covid-19 aşısını kimlerin nasıl yaptıracağı belli oldu

Halk sağlığı Genel Müdürlüğü logolu bir belgeye göre ülkede aşılamanın nasıl gerçekleşeceği, kimlere, nasıl yapılacağı belli olmaya başladı. Belge Aile Sağlığı Merkezlerine (ASM) kısa bir süre önce ulaştırıldı.

Bu belgede anlatılanlara göre, sağlık çalışanları kendi kurumlarında aşılanacak. Sağlık çalışanlarında birinci doz aşının beş - on gün içinde tamamlanması planlanmış.

Yaşlı bakımevlerinde engelli rehabilitasyon merkezlerinde ve koruma altında kalanlara varsa sağlık birimlerinde yoksa Toplum Sağlığı Merkezleri/İlçe Sağlık Müdürlükleri ekiplerince (gezici ekipler) bulundukları yerde aşılama yapılacak.

Asker polis jandarma adli personel için, cezaevlerinde bulunanların ve çalışanların kendi sağlık birimlerinde veya randevu alarak ASM ve Hastanelerde aşılanmaları sağlanacak

65 yaş ve üstü kişiler, 50-64 yaş arası kişiler, 18-49 yaş arası kronik hastalığı olan bireyler ve hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerde çalışanlar; aile sağlığı merkezleri, hastanelerde erişkin aşılama klinik/birimlerinde aşılanacak.

Hangi grupların aşılanmasına başlanacağı web sitesi vb. yollarla vatandaşlara duyurulacak. Vatandaşlar E-Nabız uygulamasından öncelikli grupta olup olmadıkları bilgisine ulaşabilecek. Kişiler aşılama için öncelikli grupta yer alıyorsa MHRS(182) üzerinden kayıtlı oldukları aile hekimi veya hastanelerin (kamu, özel, üniversite) kendi iletişim numaraları üzerinden randevu alabilecekler.

Aşı uygulananlara aşı kartı verilecek

Aşı uygulama şartlarının da tarif edildiği belgede aşı olanların yarım saat yan etki takibi açısından sağlık kuruluşunda beklemesi planlanmış.

Aşı dozları arasında dört hafta olacak

Belgedeki anlatımlardan aşıların hazır flakonda ve enjektörsüz geleceği anlaşılıyor. Aşının dört hafta ara ile iki kez yapılacağı belirtilmiş.

Gebeler kendi istekleri doğrultusunda ilk trimestırda aşılanabilecek. Aynı şekilde emziren anneler kendi istekleri halinde aşılanabilecek

İkinci bir talimata kadar Covid-19 hastalığı geçirmiş kişilere aşı uygulanması düşünülmüyor. Son 10 gün önce hasta kişiyle teması olmuş kişilere de gereken süre geçmeden aşı uygulanmayacak.