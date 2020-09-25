Çorum'da KYK'da karantina ücreti belirlendi

Çorum’da Covid-19 karantinası kurallarını ihlal ederek Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda yeniden karantinaya alınan kişilerden günlük 70 lira alınacağı duyuruldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte 18 kişinin KYK yurdunda karantina altına alındığı belirtildi.



Çorum Valisi Mustafa Çiftçi konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Konaklamaları sağlanan kişilerden konaklama ve yemek hizmetlerine karşılık günlük 70 lira ücret üzerinden tahakkuk edecek miktarın kişilerin kendilerinden tahsil edilmesine karar verilmiştir. Geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini geçirecek uygun meskeni olmayan kişilerin konaklama ve yemek ücretlerinin kendilerinden tahsil edilmesi hususundan muaf tutulmaları kararlaştırılmıştır."

Ayrıca kentte trafikte araç konvoylarına izin verilmeyeceği, sağlık çalışanlarının ikinci bir emre kadar toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaya devam edeceği de söylendi.