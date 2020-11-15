Çocuk işçiyi darp eden kişi ve patronun oğlu serbest bırakıldı

İstanbul Kağıthane'de bir fabrikada 15 yaşındaki çocuk işçiyi darp eden 30 yaşındaki Yücel B. ve cep telefonuyla o anları gülerek kaydeden fabrikanın patronunun oğlu çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

15 yaşındaki çocuk işçinin aynı işyerinde çalışan 30 yaşındaki Yücel B. tarafından darp edildiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Görüntüleri kahkahayla kaydeden kişininse fabrika sahibinin oğlu olduğu anlaşılmıştı.

İki şüpheli gözaltına alınmalarının ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11 yıl önce beyin ameliyatı geçiren çocuk işçinin fabrikada defalarca aynı kişinin işkencesine maruz kaldığı, her seferinde "şaka yaptığını" söyleyen kişinin çocuğa yönelik son şiddetini patronun oğluyla birlikte kayda aldırdığı ortaya çıkmıştı. Çocuk işçinin el ve kollarında kesik ve yaralar oluşmuştu.

Görüntüleri gören çocuğun ailesi işyerine giderek çocuğu almış ve şikayetçi olmuştu.

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