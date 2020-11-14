Beyin ameliyatı geçirmiş çocuk işçiye şiddet uygulayan patron gözaltında

Kağıthane'de 11 yıl önce beyin ameliyatı geçirmiş 15 yaşındaki çocuk işçiye kafasına vurarak şiddet uygulayan patron gözaltına alındı.

Haber Merkezi

İstanbul Kağıthane’de 15 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan patronu gözaltına alındı.

Kağıthane Talatpaşa'da bir tekstil atölyesinde çalışan 15 yaşındaki Enes Y., patron Yücel B.’nin şiddetine maruz kaldı ve Enes Y.’nin elinde, kollarında kesikler oluştu.

İddiaya göre patron, 11 yıl önce 2'nci kattan düşerek ağır yaralanan ve beyin ameliyatı geçiren çocuk işçi Enes Y.’nin kafasına vurarak şiddet uyguladı.

Önceki gün Enes Y.'nin başına tokat atan ve tekmeleyen Yücel B.'nin görüntülerinin aileye ulaşması üzerine aile patron hakkında şikayetçi olmuştu.

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Polisle konuşan  Enes Y.’nin babası, oğlunun 1,5 yıldır atölyede çalıştığını ve iş yeri sahibi Yücel B.’nin oğlunu darp ettiğini ve videoya kaydettiğini söyledi.

Mağdur Enes Y. için hastaneye götürülerek darp raporu alındı. Daha sonra işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde çocuğu darp eden patron Yücel B. isimli şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

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